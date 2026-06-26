Đầu tháng 7, Uniqlo chính thức khai trương cửa hàng quy mô lớn tại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê. Đây là cửa hàng đầu tiên của thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản tại Thành phố Đà Nẵng và là cửa hàng thứ 2 tại khu vực miền Trung, sau Uniqlo Aeon Mall Huế đã đón khách từ tháng 3/2025.

Việc lựa chọn hiện diện ở Đà Nẵng thời điểm này không phải là quyết định ngẫu nhiên trong hành trình mở rộng của Uniqlo tại Việt Nam. Sau sáp nhập, Thành phố này càng khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - du lịch của khu vực miền Trung, với diện tích gần 12.000 km² và quy mô dân số hơn 3 triệu người.

Uniqlo có cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng sau 7 năm hiện diện tại Việt Nam

Với nền kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng thương mại ngày càng phát triển, cùng với môi trường đầu tư cởi mở, cơ cấu dân số trẻ và lượng du khách lớn, Đà Nẵng đang hội tụ nền tảng thuận lợi để các thương hiệu quốc tế mở rộng hiện diện tại đây.

Theo Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam Akiyama Naoki, sự hiện diện tại Đà Nẵng giúp Uniqlo phát triển mạng lưới tiếp cận khách hàng khu vực miền Trung - nơi đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của thị trường bán lẻ.

“Bên cạnh việc tăng cường hiện diện tại các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để mở rộng đến Đà Nẵng - một thành phố đầy tiềm năng với sức mua ngày càng lớn và khả năng thu hút du khách mạnh mẽ. Trong thời gian qua, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng tại Đà Nẵng. Chính sự tin yêu đó là động lực để chúng tôi ra mắt cửa hàng đầu tiên vào tháng 7 này”, ông Akiyama Naoki cho biết.

Tại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê, Uniqlo cụ thể hóa nhận định này bằng việc mang đến mô hình bán lẻ hiện đại, cung cấp đầy đủ các sản phẩm triết lý LifeWear, phục vụ mọi nhu cầu và lứa tuổi, trong không gian rộng 1.547 m².

Sở dĩ thương hiệu Nhật Bản đặt niềm tin vào tiềm năng của thị trường Đà Nẵng là nhờ sự tương thích giữa mô hình sản phẩm của hãng và xu hướng dịch chuyển trong lối sống của người dân đô thị miền Trung. Đó là yếu tố cốt lõi mang lại thành công cho thương hiệu Nhật Bản tại các thị trường trọng điểm xuyên suốt hành trình 7 năm hiện diện tại Việt Nam.

Với khí hậu mùa hè miền Trung, các sản phẩm vốn được khách hàng Việt Nam đón nhận như dòng trang phục chống tia UV, trang phục thể thao đa năng, áo thun cơ bản, hay trang phục chất liệu linen… nhiều khả năng được người tiêu dùng địa phương lẫn du khách lựa chọn.

Các sản phẩm của Uniqlo thu hút khách hàng ưa chuộng phong cách thời trang cơ bản, thoải mái

“Với cửa hàng này, chúng tôi mong muốn mang những trang phục LifeWear đơn giản, chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm hiện đại theo tiêu chuẩn Uniqlo đến gần hơn với người dân và du khách”, ông Akiyama Naoki, cho biết.

Bên cạnh mục tiêu mở rộng kinh doanh và cung cấp sản phẩm đúng nhu cầu người tiêu dùng, thông qua việc chính thức gia nhập thị trường Đà Nẵng, Uniqlo tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam qua nhiều hoạt động đồng hành phát triển cộng đồng, xã hội.

Cụ thể, dịp khai trương, Uniqlo Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê giới thiệu Bộ sưu tập UTme! phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ những biểu tượng quen thuộc của Đà Nẵng và miền Trung như mỳ Quảng, đèn lồng Hội An, làng chiếu Cẩm Nê, bãi biển Mỹ Khê. Bước đi này đánh dấu nỗ lực nội địa hóa thiết kế của thương hiệu Nhật Bản, đưa chất liệu đời sống bản địa vào một không gian mua sắm chuẩn quốc tế.

Song song với việc bản địa hóa sản phẩm, doanh nghiệp thiết lập cam kết xã hội thông qua các dự án đồng hành cùng cộng đồng. Theo đó, một phần doanh thu từ bộ sưu tập UTme! được dùng để hỗ trợ xây dựng nhà tắm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân, xã Trà Vân, Đà Nẵng, thuộc chuỗi chương trình đồng hành cùng giáo dục địa phương.

Trước đó, Uniqlo đã khánh thành Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh (xã Phước Chánh, TP. Đà Nẵng). Doanh nghiệp đang tiếp tục cùng Quỹ Hy vọng xây thêm các lớp học mới cho 2 trường học tại xã Trà Vân, với ngân sách xây các điểm trường này được trích từ bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam.

Cô trò tại Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh trong lớp học mới do Uniqlo xây dựng

Bích Đào