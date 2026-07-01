Đây là đợt kiện toàn nhân sự lớn sau khi thành phố hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân công, điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Chí Cường (53 tuổi, quê phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP vào năm 2023, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó giám đốc Sở Du lịch và Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: G.X

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu. Trong khi đó, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Đức Bình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng. Người tiền nhiệm là ông Nguyễn Như Công được điều động làm Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Trần Hải Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động nhiều cán bộ cấp xã, phường nhận nhiệm vụ mới, trong đó có nhiều lãnh đạo từ khu vực đồng bằng được phân công công tác tại các địa bàn miền núi.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết công tác điều động, luân chuyển cán bộ là yêu cầu thường xuyên nhằm đào tạo, rèn luyện, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn tất bàn giao hồ sơ, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị diễn ra thông suốt, không để việc thay đổi nhân sự ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ mới sớm ổn định công tác, phát huy năng lực. Đồng thời, ông nhấn mạnh, thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ; kiên quyết thay thế hoặc bố trí công tác khác đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, uy tín giảm sút hoặc để xảy ra mất đoàn kết nội bộ.