Sáng 15/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công tác cán bộ, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt tại một số sở, ngành và hơn 10 địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng lãnh đạo sở, ngành vừa được điều động, bổ nhiệm Ảnh: HM

Theo đó, ông Bùi Hồng Quý (Tỉnh ủy viên), Giám đốc Sở Tư pháp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Minh Huấn (Tỉnh ủy viên), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Trần Văn Tân (Tỉnh ủy viên), Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Cao Đình Huy (Tỉnh ủy viên), Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Võ Đình Tiến, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Cũng trong sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố các quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm hơn 10 cán bộ chủ chốt tại các xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh.