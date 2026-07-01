Ngày 1/7, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Theo các quyết định được công bố, ông Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp, được điều động đến Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Bà Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, được điều động đến Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, được điều động đến Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, giữ chức Hiệu trưởng.

Lãnh đạo TP Huế tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Trong khi đó, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, được điều động giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, được tiếp nhận vào công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức Giám đốc sở này.

Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động đến Sở Nông nghiệp và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định luân chuyển ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, đến công tác tại Đảng ủy xã Quảng Điền; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 1/7/2026.

Ông Lê Ngọc Bảo thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền, được điều động đến Đảng ủy phường An Cựu và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Dương Thị Thu Thủy thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu và các chức danh liên quan; được điều động đến Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Đối với bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.