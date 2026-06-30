Chiều 30/6, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, kiện toàn lãnh đạo Công an tỉnh.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định điều động Đại tá Hoàng Trọng Vỹ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Công an tỉnh Lai Châu cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với Đại tá Sùng A Súa.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu hiện nay gồm: Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh; các Phó Giám đốc: Đại tá Phạm Hải Đăng, Đại tá Sùng A Súa, Đại tá Tao Văn Trường, Đại tá Lê Anh Hưng, Đại tá Khoàng Văn Thương, Đại tá Hoàng Trọng Vỹ.
Họ "xuất ngoại" sang Campuchia để phá án. Họ phá băng "siêu trộm" 54 tỷ lộng hành 5 năm chỉ trong 14 ngày. Cảnh sát hình sự (CSHS) Lai Châu đã viết nên câu chuyện anh hùng từ chính "vùng trũng" an ninh nơi phên giậu Tây Bắc.