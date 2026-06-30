Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao quyết định điều động Đại tá Hoàng Trọng Vỹ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Công an tỉnh Lai Châu cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với Đại tá Sùng A Súa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quyết Toán trao các quyết định về công tác cán bộ cho Đại tá Sùng A Súa (ngoài cùng bên phải) và Đại tá Hoàng Trọng Vỹ (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Báo Lai Châu

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu hiện nay gồm: Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh; các Phó Giám đốc: Đại tá Phạm Hải Đăng, Đại tá Sùng A Súa, Đại tá Tao Văn Trường, Đại tá Lê Anh Hưng, Đại tá Khoàng Văn Thương, Đại tá Hoàng Trọng Vỹ.