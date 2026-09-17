Theo đó, trận đầu tiên xảy ra vào lúc 10h41, có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.171° vĩ Bắc – 108.230° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Giáp.

Sau đó, vào lúc 10h52, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.209° vĩ Bắc – 108.166° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, tại khu vực xã Trà Tân.

Vị trí xảy ra trận động đất thứ 3. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Trận thứ 3 có độ lớn M = 3.0, xảy ra vào lúc 11h23 tại vị trí có tọa độ (15.124° vĩ Bắc – 108.111° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Tập.

Cả 3 trận có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.