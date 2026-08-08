Trao đổi với VietNamNet, ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, theo Kế hoạch 272/KH-UBND, TP Hà Nội đặt mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp. Đến nay, qua thống kê sơ bộ, Hà Nội dự kiến giảm khoảng 52% đầu mối so với trước khi sắp xếp.

Ông Minh cho biết, kết quả thống kê ban đầu cho thấy các xã, phường đều đạt mục tiêu đề ra. Một số xã, phường có tỷ lệ giảm đầu mối cơ sở giáo dục cao như phường Sơn Tây, xã Ứng Hòa...

Cô trò tại một trường THCS tại phường Yên Hòa, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Sơn Tây cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, địa bàn từ 21 trường (mỗi cấp 7 trường), hiện còn 3 trường đa cơ sở (gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS). Như vậy, phường này giảm 18 đầu mối cơ sở giáo dục, tương đương 85,7%.

Sau khi sắp xếp, các Trường Mầm non Sơn Tây, Trường Tiểu học Sơn Tây, Trường THCS Sơn Tây đều duy trì 7 điểm trường (vốn là các trường cùng cấp trước đây).

Về nhân sự quản lý, theo bà Hương, hiện còn 3 hiệu trưởng và 21 phó hiệu trưởng.

Tại xã Ứng Hòa, hệ thống giáo dục công lập được tổ chức lại, từ 27 trường (gồm 9 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 9 trường THCS) nay còn 6 trường (tương đương giảm gần 78%), gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS; bảo đảm việc bố trí các phân hiệu, điểm trường phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đối với đội ngũ nhân sự, trước khi sắp xếp có 63 cán bộ quản lý, gồm 27 hiệu trưởng và 36 phó hiệu trưởng. Sau sắp xếp, số lượng cán bộ quản lý giảm 30 người; còn 6 hiệu trưởng, 27 hiệu phó.

Phường Ba Đình cũng đã hoàn thành việc sắp xếp từ 13 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập thành 4 trường, gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS, đồng thời kiện toàn đội ngũ ban giám hiệu các trường.

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT Kiều Văn Minh cho biết, công cuộc sắp xếp, sáp nhập trường học của Hà Nội hiện đến giai đoạn 3 (trước ngày 10/8), gồm ban hành chính thức các quyết định sáp nhập, tổ chức lại trường học và quyết định bổ nhiệm nhân sự; hoàn thành bàn giao con dấu mới, tài chính, tài sản của cơ sở trước ngày 15/8 để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

Ông Minh cho hay, TP Hà Nội xác định việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập không đơn thuần là tinh gọn bộ máy hành chính, mà là giải pháp tái cấu trúc nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô với các lợi ích cốt lõi.

“Thứ nhất, nâng cao hiệu quả quản trị. Chuyển mạnh từ 'quản lý hành chính' sang 'quản trị nhà trường hiện đại', giảm các đầu mối gián tiếp để tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phòng học chuyên dùng.

Thứ hai, tăng cường lực lượng giảng dạy qua việc tinh gọn biên chế quản lý hành chính để chuyển dịch, bổ sung biên chế cho lực lượng trực tiếp đứng lớp.

Thứ ba, bảo đảm an sinh học đường. Việc thực hiện mô hình trường chính và các phân hiệu giúp giữ nguyên địa điểm học tập cho học sinh, không gây xáo trộn giao thông đưa đón của phụ huynh, đồng thời hướng tới mục tiêu giảm sĩ số trên mỗi lớp học”, ông Minh nói.

Giáo viên và học sinh tại một trường tiểu học tại phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho rằng, việc sắp xếp tổ chức lại các trường học sẽ góp phần giảm bớt, giải quyết việc thiếu giáo viên cục bộ.

Theo ông Minh, sau khi sắp xếp, số cán bộ quản lý dôi dư sẽ được bố trí làm giáo viên hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên ngành đào tạo. Đồng thời, các địa phương có thể điều động liên thông cán bộ, giáo viên, nhân viên từ đơn vị thừa sang đơn vị còn thiếu chỉ tiêu trên cùng địa bàn. Với mô hình một trường chính có nhiều phân hiệu, nhà trường cũng có thể linh hoạt sử dụng đội ngũ giáo viên dạy liên cơ sở, đặc biệt ở các môn như Tin học, Ngoại ngữ, Thể dục và Nghệ thuật.