Khánh Hòa:

Đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng chủ trương sắp xếp

Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không chỉ là yêu cầu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn là quá trình tác động trực tiếp đến hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Vì vậy, cùng với việc xây dựng phương án tổ chức lại hệ thống trường học, tỉnh Khánh Hòa xác định đẩy mạnh truyền thông, giảm nghèo thông tin là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp người dân hiểu đúng mục tiêu, lộ trình và lợi ích của chủ trương này, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà chủ trì sáng 21/7 với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, địa phương về phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (hợp nhất toàn bộ tỉnh Ninh Thuận vào tỉnh Khánh Hòa-NV), toàn tỉnh hiện có hơn 800 cơ sở giáo dục, trong đó 728 cơ sở công lập và hơn 70 cơ sở ngoài công lập. Khối trường công lập có hơn 26.500 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tập trung chủ yếu ở các cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các xã, phường, Sở đã xây dựng dự thảo phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2026-2027. Theo dự kiến, toàn tỉnh sẽ giảm 248 cơ sở giáo dục, tương đương 34,1% tổng số đơn vị hiện có; trong đó một số địa phương có tỷ lệ sắp xếp trên 50%.

Cùng với việc giảm đầu mối, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; phương án sử dụng cơ sở vật chất sau sắp xếp và lộ trình thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động dạy học diễn ra liên tục, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Khánh Hòa đẩy mạnh truyền thông về sắp xếp cơ sở giáo dục công lập tới người dân.

Công khai phương án, tạo đồng thuận cho nhân dân trước năm học mới

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức lại mạng lưới trường học là chủ trương lớn, nhưng cũng là vấn đề nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến tâm lý của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nếu thông tin không được cung cấp đầy đủ, kịp thời, rất dễ phát sinh những băn khoăn, lo lắng hoặc xuất hiện các thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội.

Bởi vậy, giảm nghèo thông tin cho người dân, cho học sinh và cho chính giáo viên cần được xem là giải pháp quan trọng song hành với việc triển khai đề án. Khi người dân được tiếp cận thông tin chính thống, hiểu rõ tiêu chí sắp xếp, lộ trình thực hiện cũng như quyền lợi của người học, sự đồng thuận xã hội sẽ được nâng lên, góp phần giúp quá trình đổi mới hệ thống giáo dục diễn ra thuận lợi.

Theo các đại biểu, truyền thông không chỉ dừng ở việc công bố phương án mà cần giải thích rõ mục tiêu của việc sắp xếp là nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tinh gọn bộ máy và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, chứ không đơn thuần là cắt giảm đầu mối trường học.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cơ bản thống nhất với phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các địa phương bảo đảm giảm từ 30% số cơ sở giáo dục công lập trở lên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp thu đầy đủ ý kiến của các địa phương, hoàn thiện phương án để trình UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 24/7.

Đối với các xã, phường có tỷ lệ sắp xếp dưới 30%, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện phương án nhằm bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Mọi phương án cần được công khai, minh bạch để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân hiểu rõ căn cứ thực hiện, tiêu chí sắp xếp cũng như quyền lợi của học sinh sau khi tổ chức lại hệ thống trường lớp.

Đặc biệt, việc giảm nghèo thông tin cần được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở thông qua nhiều kênh như báo chí, hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội và các cuộc đối thoại trực tiếp với giáo viên, phụ huynh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế thông tin sai lệch, ngăn ngừa tin đồn và tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục sau sắp xếp bảo đảm đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất; việc điều động, bố trí giáo viên, nhân viên phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Song song với việc sắp xếp mạng lưới trường học, Khánh Hòa đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dự kiến gần 180 cơ sở giáo dục được đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.143 tỷ đồng, trong đó 956 tỷ đồng dành cho xây dựng cơ bản và 187,5 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học.

Sở cũng đề nghị các xã, phường khẩn trương báo cáo nhu cầu sách giáo khoa để triển khai chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trong năm học mới; đồng thời rà soát nhu cầu sửa chữa trường lớp, cơ sở bán trú và bổ sung trang thiết bị dạy học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa, phối hợp triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về sữa học đường, học phí và các chính sách hỗ trợ giáo dục; đồng thời phối hợp Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện.

Đối với cơ sở vật chất, tỉnh yêu cầu ưu tiên đầu tư cho các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn nhiều khó khăn, bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện học tập thuận lợi sau khi sắp xếp trường lớp.