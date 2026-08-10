Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư được xem xét tinh giản

Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo đó, việc giải quyết chính sách phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; đồng thời gắn với phương án bố trí đủ giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục, phù hợp kế hoạch năm học 2026-2027, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục kéo theo yêu cầu bố trí lại đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân sự hỗ trợ giáo dục. Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, địa phương phải thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, đồng thời bố trí hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc hiện có tại các cơ sở giáo dục trước sắp xếp vào các chức danh tương ứng tại cơ sở mới.

Sau khi bố trí, những người thuộc diện dôi dư được xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế. Đáng chú ý, viên chức lãnh đạo, quản lý trước sắp xếp nếu được bổ nhiệm vào chức vụ tại cơ sở giáo dục mới nhưng có phụ cấp chức vụ thấp hơn mức đang hưởng, hoặc được bố trí sang vị trí nhà giáo, vị trí khác không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng.

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương xác định những viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện tinh giản nghỉ việc theo phương án được phê duyệt.

Thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9/2026, việc chi trả chính sách tinh giản biên chế phải hoàn thành muộn nhất ngày 30/11/2026.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng vị trí việc làm mới nhưng không đáp ứng yêu cầu, địa phương xác định thời điểm nghỉ việc để giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế theo quy định.

Hồ sơ trường học phải bàn giao nguyên trạng

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu toàn bộ hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục trước sắp xếp phải được thống kê, bàn giao nguyên trạng cho cơ sở giáo dục mới hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

Các đơn vị, cá nhân không được chiếm giữ, tự ý hủy, làm hỏng hoặc để thất lạc tài liệu. Những công việc chưa giải quyết xong cũng phải được bàn giao đầy đủ hồ sơ cho đơn vị tiếp nhận.

Đối với tài liệu giấy, hồ sơ cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và hồ sơ chuyên môn dạy học, cơ sở giáo dục trước sắp xếp phải thống kê, phân loại, đóng gói, niêm phong và xác nhận khối lượng trước khi bàn giao.

Với hồ sơ số, dữ liệu trên hệ thống quản lý văn bản và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, việc bàn giao phải bảo đảm đầy đủ, toàn vẹn, xác thực và không làm gián đoạn khai thác, sử dụng.

Riêng học bạ số, hồ sơ học sinh, dữ liệu tuyển sinh, dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục phải được bàn giao đầy đủ, chính xác, liên tục và đồng bộ.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục trước sắp xếp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra thất lạc, chiếm giữ hoặc tự ý hủy hồ sơ, tài liệu cho đến khi hoàn tất bàn giao.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục mới hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, xử lý khối tài liệu đã thống kê, bảo đảm công tác văn thư, lưu trữ an toàn, thông suốt trước, trong và sau quá trình sắp xếp.

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách tinh giản biên chế đúng quy định, đồng thời theo dõi hoạt động của các cơ sở giáo dục mới để kịp thời điều chỉnh việc bố trí đội ngũ khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Quy định mới của Chính phủ về bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư sau sáp nhập trường học Đối với việc sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập, Chính phủ quy định mỗi trường chỉ có 1 hiệu trưởng hoặc giám đốc. Các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư sẽ được bố trí làm giáo viên hoặc vị trí phù hợp.









