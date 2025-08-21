Một nhiệm vụ quan trọng đang được 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung là tổ chức giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vận hành theo mô hình mới, thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị hành chính, gồm 93 phường, xã và 1 đặc khu.

Với mục tiêu triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của xã, phường trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, UBND thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành CNTT về hỗ trợ chuyển đổi số tại các xã, phường trên địa bàn.

Việc tổ chức đưa sinh viên ngành CNTT về hỗ trợ chuyển đổi số tại các xã, phường được UBND thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai trong tháng 8.

Thời điểm hiện tại, đợt đầu tiên của kế hoạch nêu trên đang được triển khai, với 105 sinh viên ngành CNTT của 3 trường đại học tại thành phố Đà Nẵng, trong đó có 50 sinh viên Đại học Duy Tân, 38 sinh viên trường Đại học FPT và 17 sinh viên trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn.

Tham gia đợt đầu tiên kéo dài từ ngày 18/8 đến ngày 25/8 tại trụ sở UBND 44 xã, phường của Đà Nẵng, nhiệm vụ chính của các sinh viên tình nguyện ngành CNTT là hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động: Xử lý lỗi các thiết bị CNTT như máy tính, máy in, máy quét, máy bốc số, kết nối mạng, Wi-Fi...; hướng dẫn sử dụng và đầu mối xử lý các lỗi về phần mềm quản lý điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ký số chuyên dùng; hướng dẫn sử dụng các công cụ AI phổ biến trong công tác hành chính, văn phòng.

Bên cạnh đó, các sinh viên tình nguyện ngành CNTT cũng tham gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã như bốc số, tra cứu...; sử dụng, nộp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu kết quả, tái sử dụng giấy tờ đã số hóa của cá nhân; hướng dẫn ký số cá nhân trên hồ sơ; hướng dẫn các kỹ năng, tiện ích số cơ bản khác của chính quyền như các dịch vụ trên ứng dụng Danang Smart City, cổng bình dân học vụ số, nền tảng VNeID; hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng khác của doanh nghiệp như Xanh SM, Grab...

Trước khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 105 sinh viên tình nguyện ngành CNTT đã được Sở KH&CN bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, chuyên môn; đồng thời được kết nối với nhóm hỗ trợ trực tuyến qua Zalo và đường dây nóng của thành phố “*1022, 383 1022” hoạt động 24/24 để kịp thời xử lý những sự cố phát sinh.

Theo kế hoạch, việc tổ chức sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ các xã, phường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sẽ tiếp tục UBND thành phố Đà Nẵng mở rộng tới các xã, phường khác có nhu cầu.

Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng cho biết, để công tác cử sinh viên về địa phương an toàn và hiệu quả, Sở đã đề nghị Thành đoàn Đà Nẵng, 3 trường đại học và UBND các xã, phường tham gia triển khai đợt 1 thực hiện một số nội dung công việc.

Cụ thể, trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn, trường Đại học FPT và Đại học Duy Tân được đề nghị phối hợp chặt chẽ với UBND phường xã trong việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các hoạt động của sinh viên khi tham gia hỗ trợ tại địa phương; đồng thời cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ, đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt cho sinh viên tình nguyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Ngoài việc chủ động liên hệ với đầu mối các trường để tiếp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, UBND các xã, phường cũng được đề nghị bố trí cán bộ phối hợp theo dõi, hỗ trợ và tạo các điều kiện sinh hoạt để sinh viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của sinh viên tại phường xã...

Thành đoàn Đà Nẵng chỉ đạo các Đoàn cơ sở tại địa phương phối hợp chính quyền địa phương tổ chức đưa cán bộ Đoàn cùng sinh viên tình nguyện của các trường tổ chức thực hiện hỗ trợ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phường xã theo kế hoạch; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên các trường đại học, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động đào tạo hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên tại địa phương các kiến thức về ứng dụng CNTT, đào tạo sử dụng công nghệ AI…, qua đó, nâng cao khả năng chuyển đổi số cho lực lượng Đoàn viên thanh niên tại cơ sở.