Đây được xem là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn nhất Thủ đô, với diện tích gần 300ha và tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân công nghiệp thế hệ mới tại cực tăng trưởng phía Bắc Hà Nội, đóng vai trò thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Đông Anh có quy mô gần 300ha, triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 rộng 179,1ha và giai đoạn 2 rộng 120,35ha.

Dự án nằm trên địa bàn các xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, ở vị trí cửa ngõ phía Bắc Hà Nội với khả năng kết nối thuận lợi tới các tuyến giao thông huyết mạch như trục Nhật Tân - Nội Bài, Quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 3. Từ khu công nghiệp này, doanh nghiệp có thể nhanh chóng kết nối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hệ thống logistics khu vực phía Bắc.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm - văn kiện chiến lược xác lập mô hình phát triển mới của Thành phố với 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm đô thị lớn và 9 trục động lực, khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn (cũ) được định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc, giữ vai trò “Cực động lực hội nhập” của Thủ đô. Đồng thời định hướng phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của Hà Nội trong tương lai.

Trong chiến lược đó, Khu công nghiệp Đông Anh được định vị là một không gian sản xuất hiện đại, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chế tạo chính xác, logistics công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống, Khu công nghiệp Đông Anh được Vinaconex đầu tư phát triển theo hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới - nơi công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ.

Dự án hướng tới hình thành một không gian công nghiệp sinh thái, thông minh và phát thải thấp, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng hành cùng cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Ông Phạm Thái Dương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thái Dương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex nhấn mạnh: “Khu công nghiệp Đông Anh không chỉ là một dự án hạ tầng công nghiệp, mà là một phần trong không gian phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ tiếp theo”.

Theo lãnh đạo Vinaconex, doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ và quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ các yêu cầu về môi trường, phát triển bền vững.

Vinaconex cũng xác định rằng, sự thành công của Dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay hiệu quả kinh doanh, mà còn phải được đo bằng trách nhiệm và giá trị mà nó mang lại cho cộng đồng địa phương và cho xã hội.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết các khu công nghiệp mới của Hà Nội sẽ không phát triển theo mô hình công nghiệp cũ, mà sẽ trở thành không gian phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Dũng, thành phố đang hướng tới ba chuyển động lớn: chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; chuyển từ gia công giản đơn sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và logistics hiện đại; đồng thời chuyển từ mục tiêu chỉ tạo việc làm sang tạo sinh kế tốt hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội khởi nghiệp cho người dân địa phương.

“Ba chuyển động đó chính là cấu trúc của khu công nghiệp thế hệ mới. Không tiếp nhận công nghệ lạc hậu, không phải điểm dịch chuyển ô nhiễm, không được là nơi tiêu hao tài nguyên và sử dụng đất kém hiệu quả”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Khu công nghiệp Đông Anh được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và có trách nhiệm, có khả năng kết nối sâu với chuỗi giá trị của Thủ đô, quốc gia và xa hơn là chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước đó, ngày 5/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 221/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời giao Vinaconex làm nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp này.

Với gần 40 năm phát triển, Vinaconex được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và bất động sản. Trong mảng hạ tầng công nghiệp, doanh nghiệp từng tham gia triển khai nhiều dự án như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cụm công nghiệp Sơn Đông (Hà Nội) hay Khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên.

(Nguồn: Vinaconex)