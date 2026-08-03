UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành các quyết định cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná - giai đoạn 1.

Theo quyết định cho thuê đất đợt 1, doanh nghiệp được thuê hơn 1,386 triệu m² đất (khoảng 138,67ha).

Ở đợt 2, UBND tỉnh tiếp tục cho thuê thêm 60.000m² (6ha), nâng tổng diện tích đất được giao lên hơn 1,446 triệu m², tương đương khoảng 144,67ha.

Toàn bộ diện tích trên được sử dụng để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1. Thời hạn thuê đất kéo dài đến ngày 12/6/2075, tương ứng với thời hạn hoạt động của dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná - giai đoạn 1 đang triển khai xây dựng tại xã Cà Ná. Ảnh: N.X

Theo quyết định, doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và cũng không phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời được triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đây là cơ sở để áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và hoàn tất các thủ tục về đất đai. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cùng UBND xã Cà Ná có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đất, bảo đảm doanh nghiệp triển khai dự án đúng mục đích, đúng tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.