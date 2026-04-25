Sáng 25/4, TP Đà Nẵng khởi công dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu – công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn, mang tính chiến lược quốc gia.

Dự án nằm dưới chân đèo Hải Vân (phường Hải Vân), do liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan) đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD).

Theo quy hoạch, cảng gồm 8 bến container, tổng chiều dài 2.750m, có thể tiếp nhận tàu có sức chở đến 18.000 TEU. Công suất thiết kế đạt 5,7 triệu TEU/năm (khoảng 74 triệu tấn hàng hóa); giai đoạn 1 dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm sau 3 năm vận hành.

Cảng container Liên Chiểu được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, kho bãi, kiểm hóa đến trung tâm điều hành, kết nối trực tiếp với đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, dự án là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, trong đó kinh tế hàng hải là một trong những trụ cột quan trọng.

Theo quy hoạch, cảng container Liên Chiểu sẽ trở thành cửa ngõ quốc tế, điểm kết nối quan trọng của hành lang kinh tế Đông – Tây ra Biển Đông, góp phần nâng cao năng lực logistics và vị thế Việt Nam trong mạng lưới hàng hải toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ khởi công.

Phó Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, xây dựng mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, đồng thời đề nghị các đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại cho đối tác phía Việt Nam.

Đối với TP Đà Nẵng, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kết nối, phát triển đồng bộ các loại hình vận tải để hình thành hệ sinh thái logistics phía sau cảng.

Phối cảnh dự án. Ảnh: G.X

Các bộ, ngành Trung ương được đề nghị tiếp tục hỗ trợ cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng liên vùng, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

“Bến cảng container Liên Chiểu không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics quốc gia, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong mạng lưới vận tải quốc tế”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.