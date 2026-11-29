Đà Nẵng triển khai đề án “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 29/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2026-2030.

Nguồn lực hỗ trợ tập trung vào nhu cầu thực tế của từng địa phương, chuyển từ đầu tư đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, từ giải quyết khó khăn trước mắt sang tạo sinh kế lâu dài, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào.

Thành phố sẽ thí điểm giảm hỗ trợ trực tiếp cho người dân, ưu tiên đầu tư các công trình dân sinh thiết yếu như giao thông, điện, nước.

Đà Nẵng cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu phong tục, tập quán của đồng bào; lấy sự chuyển biến về đời sống và năng lực tự chủ của người dân làm thước đo hiệu quả của đề án.

Đồng thời sẽ rà soát nguyên nhân nghèo của từng nhóm hộ, ưu tiên hỗ trợ những hộ có khả năng lao động về vốn, giống, kỹ thuật, đất sản xuất, đào tạo nghề và việc làm.

Các thế mạnh như dược liệu, cây bản địa, cây ăn quả, lâm sản ngoài gỗ, chăn nuôi, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng sẽ được chú trọng phát triển.

Hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bản địa góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao.

Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu nhập bình quân của người DTTS bằng một nửa mức bình quân chung cả nước. Thành phố đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 14%, phấn đấu 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thành phố cũng hướng tới 100% đồng bào DTTS được tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tất cả các thôn được phủ sóng di động và kết nối Internet băng rộng.

Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ theo dõi việc thực hiện đề án, hướng dẫn các địa phương xây dựng và nhân rộng những mô hình “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” hiệu quả.