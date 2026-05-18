Trong khuôn khổ hội thảo khoa học "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới", Trường Cán bộ Thanh tra và các đơn vị liên quan đã công bố lộ trình đào tạo bồi dưỡng năng lực số cho khoảng 1.000 cán bộ, công chức toàn ngành ngay trong năm 2026.

Trường Cán bộ Thanh tra, cơ sở đào tạo bồi dưỡng duy nhất của ngành, đảm nhiệm vai trò chủ trì đề án này. Nhà trường sẽ phối hợp cùng các chuyên gia, nhà khoa học chuyên sâu về công nghệ thông tin và chuyển đổi số để xây dựng chương trình học sát với thực tế nghiệp vụ.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chia sẻ về lộ trình đào tạo năng lực số cho cán bộ, công chức toàn ngành. Ảnh: Văn Hùng

Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, lộ trình đào tạo được chia thành các giai đoạn rõ ràng. Dự kiến, toàn bộ chương trình bồi dưỡng cho 1.000 cán bộ sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 8/2026 với tổng cộng 5 lớp học, mỗi lớp khoảng 200 học viên.

"Trước hết chúng tôi sẽ đào tạo từ góc độ ‘bình dân học vụ số’, sau đó đào tạo nâng cao. Năm 2026 triển khai bước đầu, từ năm 2027 trở đi sẽ đào tạo chuyên sâu hơn", ông Hoàng tiết lộ.

Tại sự kiện, Trường Cán bộ Thanh tra và Trường Đại học Intracom đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu dấu mốc quan trọng để thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Hai bên sẽ trao đổi đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo; tổ chức các diễn đàn khoa học để có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn.

Yêu cầu nâng cao năng lực số cho cán bộ trở nên cấp bách khi thực tế tại các địa phương đang bộc lộ nhiều khoảng trống lớn về công nghệ.

Ông Bùi Quang Điệp, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ, phản ánh kiến thức công nghệ của đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay còn hạn hẹp. Do đặc thù ngành thanh tra hiện không còn ở cấp cơ sở, việc xử lý và phân loại đơn thư trực tiếp gặp rất nhiều khó khăn nếu thiếu các công cụ phần mềm hỗ trợ.

Bên cạnh đó, ông Điệp cũng cảnh báo tình trạng phân mảnh công nghệ khi các địa phương tự thuê tư vấn làm phần mềm riêng lẻ, dẫn đến nguy cơ không tương thích mã nguồn khi kết nối vào hệ thống chung của Thanh tra Chính phủ, tạo thành một hệ thống rời rạc gây lãng phí nguồn lực.

Vì vậy, ông Điệp bày tỏ mong muốn Thanh tra Chính phủ khẩn trương triển khai hệ thống phần mềm dùng chung trên toàn quốc để các địa phương cùng sử dụng.

Việc chuyển đổi số thành công được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản phương thức vận hành của ngành. Thay vì rà soát thủ công hệ thống văn bản pháp luật đồ sộ, phức tạp, công nghệ AI có thể hỗ trợ tra cứu chính xác văn bản còn hiệu lực và phân tích dữ liệu để đưa ra dự thảo kết luận thanh tra trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, năng lực số và cơ sở dữ liệu đồng bộ sẽ là công cụ đắc lực giúp ngành thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đất đai, xây dựng đang bị đình trệ.

Ghi nhận ý kiến của ông Bùi Quang Điệp, ông Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ đề án xây dựng cơ sở dữ liệu số của toàn ngành đang được đẩy nhanh tiến độ với thời hạn hoàn thành bắt buộc ngay trong năm 2026.

Đây là nền tảng cốt lõi để Thanh tra Chính phủ chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang thanh tra trực tuyến và thanh tra từ xa trong kỷ nguyên mới.