Đà Nẵng đang xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo 4 nhóm định hướng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về dân số, diện tích tự nhiên, đồng thời tạo không gian phát triển mới và khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Ngày 23/10, tại họp báo quý 3, ông Trương Hồng Giang - Phó giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng - thông tin về 4 nhóm định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo ông Giang, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Kết luận số 76 của Ban chấp hành Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động. Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026.

Ông Trương Hồng Giang thông tin tại buổi họp báo

Đến nay, dự thảo đề án đã được báo cáo Ban thường vụ Thành ủy và trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị lần thứ 5. Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết số 20 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo ông Giang, việc sắp xếp tập trung vào 4 nhóm. Trong đó, nhóm thứ nhất là các phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định.

Nhóm thứ hai hướng đến hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân, giữ vai trò động lực, dẫn dắt và tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm thứ ba là các đơn vị gắn với khu kinh tế đặc biệt và những khu vực có tiềm năng, lợi thế nổi trội. Nhóm thứ tư hướng đến hình thành các đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu quản trị đô thị và đặc điểm thực tiễn của thành phố.

Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã cơ bản thống nhất và giao UBND TP tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án. Sở Nội vụ đã dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án và đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

“Sau khi ban hành kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo, báo cáo các cấp có thẩm quyền và tham mưu theo quy trình, thủ tục do Chính phủ quy định” - ông Giang nói.

Đà Nẵng đang xây dựng đề án sắp xếp xã, phường

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Bình - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng - cho biết đề án phải trải qua nhiều bước theo quy trình, từ cấp chuyên môn, cấp có thẩm quyền của thành phố, tiếp thu, hoàn thiện, trình Trung ương đến lấy ý kiến nhân dân.

“Hiện đề án mới ở bước dự thảo, đang trong quá trình lấy ý kiến nên chưa thể cung cấp chính xác phương án nhân sự hay tên gọi cụ thể của các xã, phường thuộc diện sắp xếp” - ông Bình nói.

TP Đà Nẵng được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất TP Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam. Thành phố có diện tích tự nhiên gần 12.000km2, dân số hơn 3 triệu người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.