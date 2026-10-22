Bộ Nội vụ vừa trả lời về chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phản ánh của bà T.K.C, tháng 5/2022, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng thuộc Trung tâm y tế cấp huyện, thời hạn 5 năm kể từ ngày 10/6/2022, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3.

Đến tháng 1/2026, do sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm y tế cấp huyện không còn, bà C. được điều chuyển về làm viên chức tại trạm y tế cấp xã và không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bà C. băn khoăn liệu có được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 11 Nghị định 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025 của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp viên chức nguyên là Phó trưởng phòng Trung tâm y tế cấp huyện, do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được chuyển về làm viên chức tại trạm y tế cấp xã và không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ của Phó trưởng phòng Trung tâm y tế cấp huyện với hệ số 0,3 đến hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ này.

Như vậy, với trường hợp nêu trên, thời hạn bảo lưu phụ cấp chức vụ được xác định theo thời hạn bổ nhiệm còn lại, không phải chấm dứt ngay khi viên chức được điều chuyển sang đơn vị mới và không còn giữ chức vụ quản lý.