Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cả nước hoàn thành giảm 50,6% số lượng trường học, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ; giảm hơn 46% số lượng thôn, tổ dân phố.

Sáng 18/10, phát biểu tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về kết quả quan trọng cả nước đã đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Phó Thủ tướng cho biết, các quyết sách được triển khai rất nhanh, quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao theo đúng tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Khi Bộ Chính trị hay Trung ương ban hành nghị quyết thì ngay lập tức các cấp quán triệt và khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai. Phó Thủ tướng cho rằng, phương thức lãnh đạo này vừa nhanh chóng, khẩn trương, vừa rất chủ động trong xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tổ sáng nay. Ảnh: Media Quốc hội

Ngay trong quý 1, giá xăng dầu biến động phức tạp, nếu không xử lý kịp thời, rất nhiều lĩnh vực sẽ gặp khó khăn. Bộ Chính trị đã kịp thời có chủ trương, Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với khoảng 336.000 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã thay đổi phương thức quản trị theo hướng nhanh nhạy, khẩn trương, trọng tâm, trọng điểm, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm căn cứ đánh giá, giao nhiệm vụ cụ thể cho cả hệ thống hành chính Nhà nước.

Một kết quả khác được Phó Thủ tướng đề cập là tăng trưởng kinh tế đạt mức cao khi 9 tháng đạt 9,01%, trên 5.000 dự án tồn đọng kéo dài đã được tập trung tháo gỡ.

Với các nghị quyết đặc thù của Quốc hội, đến nay trên 3.000 dự án đã được tháo gỡ, gần 900 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2 triệu tỷ đồng đã được đưa vào phục vụ nền kinh tế.

Về thể chế và cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng nhìn nhận đây được coi là một cuộc cách mạng. Điển hình, với việc cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ đã cắt giảm 53% chi phí tuân thủ và 53% thời gian thực hiện.

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp quy mô trường học, giảm 50,6% số lượng trường học; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ; sắp xếp giảm hơn 46% thôn, tổ dân phố; quyết tâm tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nêu nhiều thách thức lớn như tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; áp lực lạm phát cao; thị trường tài chính - tiền tệ, bất động sản và thị trường lao động còn nhiều khó khăn.

Đáng lưu ý, Phó Thủ tướng cho biết có tình trạng một số nơi phát sinh tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức…

Đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng Phó Thủ tướng khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thông qua loạt giải pháp đồng bộ. Trong đó có kích hoạt mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khơi thông các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn).

Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp…

Vốn đưa ra nhiều nhưng không hiệu quả, nguy cơ lạm phát gia tăng

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số và kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%. Năm 2027, việc tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đi kèm lạm phát mục tiêu khoảng 4,5% là phù hợp với lý thuyết và thực tiễn.

Tăng trưởng kinh tế ở mức cao đòi hỏi mức lạm phát tương ứng chứ không thể kéo xuống quá thấp như 1-2%.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Media QH

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ lạm phát trong thời gian tới vẫn đối mặt với nhiều yếu tố tác động bất lợi. Cùng với đó, mục tiêu tăng trưởng hai chữ số thúc đẩy nhu cầu đầu tư và tiêu dùng tăng cao, tạo áp lực kéo lạm phát lên.

Đồng thời khi xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, yếu tố này cần thời gian để cải thiện năng suất lao động chứ chưa thể phát huy tác dụng ngay trong ngắn hạn. Do đó, nền kinh tế vẫn phải dựa vào nguồn vốn. Nếu vốn đưa ra nhiều nhưng không sử dụng hiệu quả sẽ dẫn đến nguy cơ lạm phát gia tăng.

Từ những phân tích trên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường công tác phân tích, dự báo và cập nhật thường xuyên diễn biến lạm phát để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Khi xuất hiện rủi ro mất ổn định vĩ mô, cần chủ động điều chỉnh kéo kỳ vọng lạm phát xuống khoảng dưới của mục tiêu (khoảng từ 4% đến 4,5%). Đối với nền kinh tế Việt Nam, yếu tố tâm lý và lạm phát kỳ vọng đóng vai trò rất quan trọng.