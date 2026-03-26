UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị, trong đó nhấn mạnh không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán. Các hành vi đặt, để, lắp biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây, tượng trang trí hay vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm. Thành phố đồng thời tổ chức lại việc sử dụng vỉa hè theo bề rộng, nhằm đảm bảo không gian cho người đi bộ.

Cụ thể, vỉa hè dưới 4m bố trí 1,5m sát nhà cho người đi bộ, phần còn lại dành để xe máy. Vỉa hè từ 4m đến dưới 6m dành 2m vỉa hè cho phương tiện, phần còn lại phục vụ người đi bộ. Với vỉa hè từ 6m trở lên, bố trí 3,5m sát bó vỉa hè để xe, đảm bảo phần còn lại thông thoáng. Trường hợp có cây xanh, trụ điện hoặc hạ tầng kỹ thuật, việc kẻ vạch sẽ được điều chỉnh linh hoạt.

Kế hoạch triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ giữa tháng 3 đến 31/3) tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ vi phạm, đồng thời rà soát, kẻ vạch, sắp xếp hạ tầng. Giai đoạn 2 (đến 30/4) là cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Giai đoạn 3 duy trì tuần tra thường xuyên, ngăn chặn tái lấn chiếm.

Ghi nhận của VietNamNet ngày 24/3, tại nhiều khu vực trung tâm TP ở các phường như Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Khánh, Liên Chiểu... tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra. Trên các tuyến đường bảng hiệu, phần lớn vỉa hè bị tận dụng làm nơi giữ xe, buôn bán. Nhiều đoạn, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

Một số hình ảnh vỉa hè ở Đà Nẵng trước khi cấm kinh doanh:

Trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), vỉa hè được biến thành nơi tập kết hàng hóa của một cửa hàng...

... hay thành nơi tập kết hàng hóa, quầy bán hoa quả.

Các tuyến đường như Bạch Đằng, Hùng Vương, Trần Phú (phường Hải Châu) – nơi tập trung đông du khách, phần lớn vỉa hè bị tận dụng làm nơi giữ xe, buôn bán. Nhiều đoạn, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong ảnh, nhóm du khách đi bộ xuống lòng đường Bạch Đằng khi không có lối đi ở vỉa hè.

Vỉa hè đường Trần Phú đoạn gần chợ Hàn, một quán ăn kê kín bàn.

Đoạn vỉa hè đường Hùng Vương, sát bên chợ Hàn trở thành bãi tập kết xe máy, chiếm hết lối đi của người dân và du khách.

Trên đường Phạm Hồng Thái, vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh ăn uống.

Trên đường Nguyễn Hoàng, hộ kinh doanh bày hàng hoá, hàng ăn chiếm dụng vỉa hè, xe máy phải đỗ dưới lòng đường.

Đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh), nhiều hộ dân sử dụng vỉa hè buôn bán, người mua bỏ xe xuống dưới lòng đường tiềm ẩn nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị L., một người bán hàng rong trên đường Phạm Như Xương, cho biết thu nhập của bà không ổn định. “Tôi ủng hộ chủ trương của thành phố để đô thị sạch đẹp hơn, nhưng nếu có khu vực riêng cho buôn bán, người lao động sẽ yên tâm hơn”, bà chia sẻ.

Trên tuyến đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu) bảng hiệu, quán ăn và quầy bán hoa quả san sát. Nhiều hộ dân buôn bán đặt bảng hiệu chiếm hết phần vỉa hè, che khuất tầm nhìn.

Vỉa hè trên đường Ninh Tốn, Đoàn Phú Tứ (phường Liên Chiểu), nhiều đoạn vỉa hè thành nơi đậu ô tô, xe máy.

Dọc vỉa hè tuyến đường sát bên Trường THCS Ngô Thì Nhậm, người dân căng bạt buôn bán tạo cảnh nhếch nhác, lộn xộn.

Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh trên vỉa hè đường Ông Ích Khiêm. Kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè của Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% xã, phường đảm bảo không gian đi bộ thông thoáng, môi trường sạch, cảnh quan gọn gàng. Thành phố kỳ vọng người dân thay đổi thói quen cũ, cải thiện chất lượng sống, đồng thời tạo diện mạo đô thị hấp dẫn hơn với du khách, thúc đẩy du lịch và dịch vụ; các “chợ cóc”, “chợ tạm” trái phép cũng sẽ được dẹp bỏ.