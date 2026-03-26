Hàng loạt vỉa hè tại Đà Nẵng đang bị lấn chiếm để kinh doanh, đỗ xe, khiến nhiều tuyến phố trung tâm gần như không còn không gian cho người đi bộ.
UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị, trong đó nhấn mạnh không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán. Các hành vi đặt, để, lắp biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây, tượng trang trí hay vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm. Thành phố đồng thời tổ chức lại việc sử dụng vỉa hè theo bề rộng, nhằm đảm bảo không gian cho người đi bộ.
Cụ thể, vỉa hè dưới 4m bố trí 1,5m sát nhà cho người đi bộ, phần còn lại dành để xe máy. Vỉa hè từ 4m đến dưới 6m dành 2m vỉa hè cho phương tiện, phần còn lại phục vụ người đi bộ. Với vỉa hè từ 6m trở lên, bố trí 3,5m sát bó vỉa hè để xe, đảm bảo phần còn lại thông thoáng. Trường hợp có cây xanh, trụ điện hoặc hạ tầng kỹ thuật, việc kẻ vạch sẽ được điều chỉnh linh hoạt.
Kế hoạch triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ giữa tháng 3 đến 31/3) tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ vi phạm, đồng thời rà soát, kẻ vạch, sắp xếp hạ tầng. Giai đoạn 2 (đến 30/4) là cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Giai đoạn 3 duy trì tuần tra thường xuyên, ngăn chặn tái lấn chiếm.
Ghi nhận của VietNamNet ngày 24/3, tại nhiều khu vực trung tâm TP ở các phường như Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Khánh, Liên Chiểu... tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra. Trên các tuyến đường bảng hiệu, phần lớn vỉa hè bị tận dụng làm nơi giữ xe, buôn bán. Nhiều đoạn, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...
