Clip (Nguồn: Sơn Hoài):

Ngày 12/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cảnh vỉa hè bất ngờ sụp xuống trước một cửa hàng điện nước trên đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Theo nội dung clip, khoảng 12h38 cùng ngày, một người đàn ông sau khi mua hàng tại cửa hàng điện nước trước số nhà 448 đường Trưng Nữ Vương đã lên xe máy rời đi.

Khi người này vừa di chuyển được một đoạn ngắn, phần gạch lát vỉa hè phía sau bất ngờ sụp xuống, tạo thành hố sâu.

Khu vực vỉa hè bị sụp đã được căng dây xung quanh để cảnh báo người dân.

Rất may, người đàn ông đã rời khỏi vị trí sụp ngay trước đó nên không bị rơi xuống hố. Chủ cửa hàng cho biết nếu chỉ chậm một giây, người này có thể đã gặp nguy hiểm.

Sau khi phát hiện sự cố, chủ nhà đã dùng dây căng quanh khu vực để cảnh báo người dân.

Ghi nhận tại hiện trường, hố sụp rộng khoảng 1,2m, dài khoảng 1m. Bên dưới là cống thoát nước, trong đó tấm bê tông đậy cống đã bị gãy đôi, khiến phần vỉa hè phía trên mất kết cấu và sụp xuống.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang cho kiểm tra, xử lý sự cố.