Trong đó, ngay từ cấp cơ sở, việc thực hiện chuyển đổi số luôn được quan tâm, được coi là xương sống để chính quyền cơ sở thực sự gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và hỗ trợ nhân dân giải quyết các công việc hành chính cũng như các mặt công tác khác.

Những nỗ lực này đang góp phần hình thành một nền hành chính công khai - minh bạch - tiện lợi - hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đưa Đà Nẵng vươn lên trở thành đô thị thông minh, bền vững và đáng sống hàng đầu Việt Nam trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)