Mỗi tháng, một công ty chuyên cung cấp dụng cụ thú y tại TPHCM bán được hàng nghìn sản phẩm, từ thiết bị thú y, dụng cụ chẩn đoán đến máy móc phục vụ chăn nuôi công nghiệp.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện doanh nghiệp đánh giá thị trường nội địa có rất nhiều tiềm năng do xu hướng hình thành trang trại quy mô lớn thay thế hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trước đây. Ở quy mô công nghiệp, dụng cụ thú y chuyên dụng sẽ được ưa chuộng.

Do đó, tại Triển lãm ILDEX Vietnam 2026, doanh nghiệp này muốn tìm kiếm các đối tác nước ngoài để mở rộng nguồn cung thiết bị thú y.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm sáng 20/5, ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định ngành chăn nuôi đang chuyển mạnh từ nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp.

Ông Phùng Đức Tiến tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Thu Thủy

Trước đây, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm từ 70-76% tỷ trọng ngành. Hiện nay, con số này giảm mạnh, xuống dưới 40% với sự tham gia của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Mỗi năm, ngành chăn nuôi không chỉ đáp ứng nhu cầu cho 100 triệu dân và khoảng 20 triệu khách du lịch mà còn đẩy mạnh xuất khẩu.

"Trước đây, nhiều bộ trưởng từng nói soi kính hiển vi chẳng thấy xuất khẩu chăn nuôi đâu cả thì giờ mọi thứ đã thay đổi", ông Tiến chia sẻ.

Năm 2025, tổng sản lượng thịt đạt 8,68 triệu tấn. Sản lượng trứng đạt 21,4 tỷ quả, sữa tươi đạt khoảng 1,3 triệu tấn. Ước tính, 4 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực chăn nuôi xuất khẩu đạt 245 triệu USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ.

Nguyên thứ trưởng cho hay, xuất khẩu chăn nuôi sẽ đạt từ 700-800 triệu USD trong năm 2026 và đặt mục tiêu đạt mức xuất khẩu 1 tỷ USD, không bao gồm thức ăn chăn nuôi, vào năm 2027.

Kết quả trên đạt được là nhờ quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm của ngành nông nghiệp. Những năm qua, lĩnh vực chăn nuôi đã xây dựng được một nền tảng cơ chế chính sách tương đối hoàn thiện, từ Luật Chăn nuôi đến các nghị định, thông tư hướng dẫn.

"Dù đất chật người đông, chăn nuôi đi lên từ nhỏ lẻ, Việt Nam cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của các dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng... nhưng chúng ta đã khống chế thành công nhiều đợt dịch và duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của ngành chăn nuôi", nguyên lãnh đạo Bộ nhấn mạnh.

Diễn ra từ 20-22/5 tại TPHCM, ILDEX Vietnam là triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản dành cho thị trường Việt Nam và khu vực Đông Dương. Sự kiện quy tụ hơn 230 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Bắc Mỹ, Pháp, Liên minh châu Âu và Hàn Quốc...