Bắc Ninh:

Ngày 4/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ xô xát thu hút sự chú ý của dư luận, được cho là xảy ra trong khuôn viên một trường mầm non tại xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh).

Theo nội dung clip, một tài xế giao thực phẩm cho bếp ăn nhà trường đã nhờ một người đàn ông đi xe máy di chuyển phương tiện để ô tô có thể tiến gần khu nhà chính, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, người đàn ông đi xe máy không hợp tác, có thái độ thách thức và lời lẽ thiếu chuẩn mực, sau đó bất ngờ tát vào mặt tài xế ô tô. Dù được nhiều người can ngăn, người này vẫn tiếp tục có hành vi hung hăng và buông lời thách thức nạn nhân.

Tài xế xe tải bị tát vào mặt khi giao thực phẩm tại trường học. Ảnh cắt từ clip

Chiều 4/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và đã được hai bên hòa giải. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Theo lãnh đạo xã, tài xế ô tô là người giao thực phẩm cho nhà trường, còn người có hành vi hành hung là một phụ huynh. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc dừng, đỗ xe vào sáng cùng ngày, dẫn đến xô xát.





