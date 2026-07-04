Như VietNamNet đã đưa tin, Công an Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt 8 đối tượng truy nã đang bỏ trốn, trong đó có một người nước ngoài tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran. Hai người bàn bạc thống nhất việc để Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Sau đó Isik Uran chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư.

Các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng tham gia đầu tư thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn (admin), khi thua, số tiền sẽ thuộc về chủ sàn.

Mr Pips khoe tiền bạc, sự giàu có trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Isik Uran đã hướng dẫn Mr Pips cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó Nam và bị can Đặng Hoàng Liên Anh đã cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp và được Isik Uran đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Isik Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai tại Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để mở rộng hoạt động, trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Khoảng tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Hoạt động có quy mô, tổ chức chặt chẽ

Tài liệu điều tra bổ sung cho thấy, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran đã chỉ đạo bộ phận marketing và các đối tượng liên quan mở 84 công ty.

Trong đó, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy chủ lưu trữ các cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper, thuê các đầu số điện thoại để sử dụng dịch vụ Zoiper.

Các bị can thành lập 49 công ty rồi phối hợp với bộ phận kế toán tài vụ đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển cho đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Carlos” (chưa rõ nhân thân, lai lịch), đồng thời mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Các bị can thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương để bố trí cho nhân viên bộ phận kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động tội phạm.

Chiêu trò ‘dụ mồi’ tinh vi

Nhằm tạo sự tin tưởng để có thể dụ dỗ người bị hại, ban đầu Phó Đức Nam và đồng bọn để những bị hại thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản.

Sau đó, nhân viên sale và các quản lý cấp trên tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty, sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại.

Tiếp đó, các bị can dụ dỗ để người bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn họ liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của họ thua lỗ để chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng. Trong khi Mr Pips và rất nhiều đồng bọn đã bị bắt, đề nghị truy tố, “người thầy” của Phó Đức Nam là Isik Uran vẫn đang mất dạng.