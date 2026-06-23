Theo các nghiên cứu khoa học, cây xanh trong không gian làm việc giúp giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung và cải thiện tâm trạng đáng kể. Nhiều người cho biết việc nhìn vào mảng xanh trong thời gian ngắn giúp mắt được thư giãn sau khi làm việc liên tục với màn hình máy tính.

Không chỉ vậy, trong quan niệm dân gian, một số loại cây còn được cho là có khả năng "hút tài lộc", mang lại may mắn cho chủ nhân.

Dưới đây là 3 loại cây được dân văn phòng ưa chuộng nhất hiện nay.

Cây trầu bà lá tim

Trầu bà lá tim là loại cây có kích thước nhỏ gọn, lá hình trái tim đặc trưng. Điểm đặc biệt của loại cây này là nó có thể sống tốt mà hầu như không cần ánh sáng mặt trời, đây là một lợi thế lớn với những văn phòng không có cửa sổ hoặc ánh đèn neon là chính.

Trầu bà lá tim với hình dáng nhỏ gọn, khả năng thanh lọc không khí và sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu là lựa chọn lý tưởng cho bàn làm việc của dân văn phòng.

Một số nghiên cứu cho thấy trầu bà có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi trong điều kiện nhất định như môi trường văn phòng kín.

Đặt một chậu trầu bà nhỏ trên bàn, vừa tạo cảm giác thư giãn mỗi khi liếc mắt sang, vừa giúp không khí trong lành hơn.

Cách chăm sóc cũng rất đơn giản: cắm cành trầu bà vào lọ nước, đặt ở góc bàn, mỗi tuần thay nước một lần. Vậy là bạn đã có thêm một mảng xanh giúp không gian làm việc trở nên dễ chịu hơn.

Cây kim ngân mini

Kim ngân mini là phiên bản thu nhỏ của cây kim ngân (còn gọi là phát tài), loại cây thường thấy tại các văn phòng, sảnh khách sạn hay không gian công cộng.

Kim ngân mini với thân bện chắc chắn và lá tròn trịa xanh mướt là lựa chọn hàng đầu của dân văn phòng nhờ vẻ đẹp nhỏ gọn và niềm tin về tài lộc mà nó mang lại.

Điểm khác biệt của kim ngân mini nằm ở kích thước nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích, rất thích hợp để đặt trên bàn làm việc. Với những chiếc lá tròn trịa, xanh bóng, loại cây này mang vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa tinh tế.

Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, loại cây này còn rất dễ chăm. Chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần, tránh để dưới ánh nắng trực tiếp, cây sẽ xanh tốt quanh năm.

Kim ngân mini được nhiều người lựa chọn để trang trí bàn làm việc nhờ kích thước nhỏ và dễ chăm sóc. Một chậu cây xanh bên cạnh cũng đủ để tinh thần phấn chấn hơn mỗi khi bước vào phòng làm việc.

Cây lưỡi hổ

Với những ai thường xuyên quên tưới cây hoặc đi công tác nhiều ngày, lưỡi hổ là lựa chọn lý tưởng. Loại cây này được mệnh danh là "cây thép" bởi khả năng sinh tồn đáng nể. Nó có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, khô hạn và chỉ cần tưới nước 2-3 tuần một lần.

Lưỡi hổ là lựa chọn của những người không có nhiều thời gian chăm cây, chỉ cần tưới 2-3 tuần một lần, cây vẫn xanh tốt.

Lưỡi hổ có nhiều loại, phổ biến nhất là lưỡi hổ viền vàng với những chiếc lá cứng, dựng đứng, viền xung quanh màu vàng óng. Đặt một chậu lưỡi hổ nhỏ trên bàn làm việc sẽ tạo điểm nhấn mạnh mẽ, cá tính.

Trong quan niệm dân gian, lưỡi hổ được xem là loại cây có khả năng xua đuổi năng lượng tiêu cực, bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may.

Chính vì vậy, nhiều nhân viên văn phòng lựa chọn đặt chậu lưỡi hổ trên bàn làm việc với mong muốn công việc thuận lợi, ít thị phi.

Dù đó chỉ là niềm tin, nhưng một chậu cây xanh bên cạnh cũng đủ tạo cảm giác an tâm và khiến không gian làm việc trở nên gần gũi, dễ chịu hơn.

Một lưu ý nhỏ cho dân văn phòng là không nên đặt quá nhiều cây trên một bàn làm việc nhỏ. Một đến hai chậu là đủ để vừa đẹp mắt, vừa có tác dụng thư giãn. Bàn làm việc ngổn ngang cây cối không chỉ gây vướng víu mà còn phản tác dụng về mặt thẩm mỹ.

Cũng nên tránh các loại cây có gai nhọn như xương rồng bát tiên hay các giống xương rồng có gai to. Nhiều người cho rằng cây có gai sẽ tạo "sát khí", không tốt cho không gian làm việc.