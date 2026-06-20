Từ xa xưa, ông bà ta đã có thói quen trồng cây trước cửa nhà, vừa để tạo bóng mát, vừa với mong ước những điều tốt lành sẽ đến với gia đình.

Dù ngày nay cuộc sống hiện đại hơn, nhiều ngôi nhà không còn khoảng sân rộng, nhưng việc bố trí một chậu cây xanh trước cửa vẫn được nhiều gia chủ coi trọng.

Theo quan niệm dân gian, mỗi loại cây mang một ý nghĩa riêng, có loại được cho là hút tài lộc, có loại lại được xem là trấn trạch, bảo vệ ngôi nhà. Dưới đây là 3 loại cây thường được các gia đình lựa chọn đặt trước cửa nhà.

Cây lộc vừng

Lộc vừng (còn gọi là cây mưng hay cây nước) là loại cây thân gỗ nhỡ, cao từ 3-5m, có tán lá xum xuê và hoa nở thành từng chùm dài rủ xuống.

Cây lộc vừng được nhiều gia đình ưa chuộng trồng trước nhà vì chùm hoa đỏ rủ xuống như những hạt lộc, tượng trưng cho tài lộc sinh sôi, may mắn liên tục.

Hoa lộc vừng có màu đỏ hồng hoặc trắng, thường nở rộ vào ban đêm và tàn vào sáng sớm, tỏa hương thơm nhẹ nhàng khắp không gian.

Điểm đặc biệt của lộc vừng nằm ở cái tên: "lộc vừng", tức là lộc cứ liên tục mà nảy. Nhiều gia đình trồng loại cây này trước cổng với mong muốn tài lộc liên tục "nảy mầm", không bao giờ đứt đoạn.

Những chùm hoa rủ xuống như những hạt lộc nhỏ, tạo nên hình ảnh rất đẹp về mặt thị giác và cũng đầy ý nghĩa về mặt tinh thần.

Ngoài giá trị về niềm tin, lộc vừng còn là cây che bóng tốt, giúp không gian trước nhà mát mẻ. Cây dễ trồng, không kén đất, chỉ cần tưới nước đều đặn và cắt tỉa tán mỗi năm một lần, cây sẽ xanh tốt và ra hoa đều đặn vào dịp hè thu.

Cây mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy là loại cây thân gỗ nhỏ, có dáng uốn lượn tự nhiên rất đẹp mắt. Hoa mai chiếu thủy nhỏ, màu trắng, thường nở thành từng chùm tỏa hương thơm dịu nhẹ, đặc biệt là vào ban đêm. Cây có thể trồng trong chậu hoặc trồng trực tiếp xuống đất, đều phát triển tốt.

Trong quan niệm dân gian, mai chiếu thủy được coi là loại cây mang lại sự sum vầy, may mắn và bình an cho gia đình.

Hoa nở trắng muốt, thơm nhẹ như gợi nhắc về sự thanh khiết, an lành. Nhiều gia chủ chọn trồng mai chiếu thủy trước cửa nhà với mong muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc và công việc thuận lợi.

Ngoài ý nghĩa tinh thần, mai chiếu thủy còn có giá trị thẩm mỹ cao với dáng thế uốn lượn độc đáo. Cây chịu được nắng nhẹ và có thể sống tốt nếu được tưới nước đều đặn. Đây cũng là loại cây được giới chơi cây cảnh đặc biệt yêu thích.

Cây sung

Cây sung từ lâu đã gắn liền với hình ảnh làng quê Việt Nam. Với tán lá rộng, thân cây vững chãi, sung thường được trồng ở cổng làng, đầu ngõ, hoặc trước cửa những ngôi nhà cổ. Cái tên "sung" gợi liên tưởng đến sự sung túc, đủ đầy, no ấm.

Cây sung với tán lá rộng, thân vững chãi cũng hay được trồng trước cổng nhà.

Quả sung mọc thành chùm chi chít trên thân và cành, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở không ngừng.

Bên cạnh ý nghĩa về tài lộc, cây sung còn có tác dụng che bóng, tạo mảng xanh cho không gian trước nhà. Cây dễ trồng, lớn nhanh, không kén đất.

Tuy nhiên, cây sung cần được cắt tỉa thường xuyên để không che khuất tầm nhìn và giữ dáng đẹp. Với những ngôi nhà phố có diện tích hạn chế, gia chủ có thể trồng sung bonsai trong chậu lớn, vẫn giữ được ý nghĩa tốt lành mà không chiếm quá nhiều không gian.

Dù chọn loại cây nào, gia chủ cũng nên lưu ý một số điểm. Theo quan niệm dân gian, một số người tránh đặt các loại cây có gai nhọn như xương rồng ngay trước cửa chính vì chúng có thể tạo sát khí, ảnh hưởng không tốt đến luồng khí ra vào nhà.

Cây trước cửa cần được cắt tỉa thường xuyên, tránh để cành lá um tùm che khuất lối đi.