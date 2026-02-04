Tại cuộc hội đàm, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh khẳng định việc Tổng Bí thư hai Đảng cử Đặc phái viên sang thăm, chúc mừng và thông báo kết quả ngay sau mỗi kỳ đại hội của mỗi Đảng đã trở thành truyền thống rất tốt đẹp, thể hiện tin cậy chính trị cao độ giữa hai Đảng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc phát triển quan hệ với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc đồng hành, gắn kết chặt chẽ, chung tay đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc, thực chất hơn.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh. Ảnh: BNG

Ông Lưu Hải Tinh bày tỏ, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chúc mừng thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân luôn sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đồng hành, không ngừng làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển.

Hai bên nhất trí cho rằng, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt - Trung phát triển tốt đẹp, toàn diện với tin cậy chính trị sâu sắc hơn, hợp tác thực chất đạt nhiều đột phá về chất, giao lưu địa phương và nhân dân sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, gần đây nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước. Trong đó, hai nước thúc đẩy củng cố nền tảng chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và trao đổi chiến lược, phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của quan hệ kênh Đảng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thực chất, tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, với các trọng tâm gồm phát triển cân bằng, bền vững hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản của Việt Nam.

Bộ trưởng cũng đề nghị thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ; ưu tiên kết nối đường sắt; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới...

Ông Lưu Hải Tinh khẳng định Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam duy trì phối hợp chặt chẽ, quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại kênh Đảng; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận, kinh nghiệm về các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị đất nước, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: BNG

Trước đó, chiều 3/2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Đảng, Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược. Ông Vương Nghị chúc mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị khóa mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ về những quan điểm, tư duy mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội 14, nhất là bổ sung nội hàm tự cường trong chính sách độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; lần đầu tiên đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” cùng với quốc phòng, an ninh.