Sáng 4/9, trong khuôn khổ các hoạt động dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường với đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị - tướng lĩnh cách mạng, chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc; khẳng định đó là những người đã có nhiều đóng góp, cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Chia sẻ với gia đình các nhân sĩ, Chủ tịch nước cho biết chuyến công tác tới Trung Quốc dự kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, làm việc với lãnh đạo Trung Quốc và nhiều hoạt động song phương khác với một số lãnh đạo các nước trong thời gian ngắn, công việc nhiều nhưng vẫn luôn dành tình cảm, tri ân những đồng chí đã có công trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Trung Quốc “vừa là đồng chí, vừa là anh em” trong suốt 75 năm qua; trong đó có người thân của các đại biểu dự cuộc gặp này.

Cho biết từ khi còn đi học về lịch sử đã được biết đến các nhân sĩ hữu nghị như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn; Đại tướng Trần Canh, Thượng tướng Vi Quốc Thanh, Giáo sư-Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn... Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ của các cố vấn, chuyên gia Trung Quốc đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam và cũng không quên những chiến sĩ Việt Nam tham gia Hồng quân Trung Quốc như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân Việt Nam...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị - tướng lĩnh cách mạng, chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước cho biết mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã và đang phát triển tốt đẹp và hiện nay, trên cơ sở là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và trong thời kỳ mới, hai nước nâng quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhấn mạnh với truyền thống đạo lý văn hóa rất tốt đẹp của Việt Nam “uống nước nhớ nguồn,” “ăn quả nhớ người trồng cây,” trong lịch sử 75 năm qua, Việt Nam luôn giáo dục các thế hệ hiểu, trân trọng, giữ gìn quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị - tướng lĩnh cách mạng, chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Và để giữ gìn, tăng cường quan hệ tốt đẹp hai nước có sự đóng góp rất quan trọng của những người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Trung Quốc; đặc biệt là những người thân của các nhân sĩ, cán bộ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Trung Quốc như những sợi dây gắn kết chặt chẽ quan hệ tốt đẹp hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn thân nhân các nhân sĩ hữu nghị luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, góp phần xây dựng, tăng cường quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng quà đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã báo cáo với Chủ tịch nước một số nét về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua; những kết quả đạt được trên các mặt công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa... và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN

Về cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết hiện có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 23.000 lưu học sinh sinh sống và học tập tại nhiều tỉnh thành của nước bạn.

Cộng đồng người Việt ở Trung Quốc sống đoàn kết, tuân thủ luật pháp sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước, ủng hộ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đại sứ quán Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu ý kiến, bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Lương Cường sang dự hoạt động kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và các hoạt động tại Trung Quốc.

Bà con cũng chia sẻ về cuộc sống, công việc và sự hoà nhập với xã hội sở tại; đồng thời nhấn mạnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, các định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới mà Đảng, Nhà nước ban hành; đồng thời cam kết tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau, giữ truyền thống, nét văn hóa người Việt và luôn hướng về Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước đã thông báo một số kết quả trong các cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc, nhất là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm củng cố, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên; các biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác; phát huy tối đa điểm đồng, tìm cách kiểm soát bất đồng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thông tin về tình hình trong nước với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, Chủ tịch nước cho biết thời gian qua Đảng ta đã đưa ra những nghị quyết đặc biệt quan trọng, làm tiền đề để đất nước thực sự cất cánh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Kinh tế-xã hội nước ta trong thời gian qua đã phát triển tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, toàn diện, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước. Cả nước đang trong bầu không khí tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú Việt Nam tại Trung Quốc đã rất nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt là triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chủ tịch nước cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc, góp phần tích cực vào việc củng cố và thúc đẩy mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, lan tỏa hình ảnh thân thiện, gần gũi về con người Việt Nam với bạn bè sở tại và quốc tế.

Về quan hệ với Trung Quốc, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nhất quán phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia-dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để đất nước tiến tới hoàn thành khát vọng, mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh, phát triển và quan hệ đối ngoại của ta, Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã đạt được những nhận thức chung về sự cần thiết phải tiếp tục đoàn kết, hợp tác, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường và các bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại; ưu tiên thúc đẩy, củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất; chú trọng công tác nghiên cứu, bám sát tình hình sở tại để tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, theo Chủ tịch nước, cần thực hiện tốt công tác ngoại giao kinh tế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục làm tốt công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, công tác lãnh sự, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho kiều bào, lưu học sinh ta tại Trung Quốc.

Theo TTXVN