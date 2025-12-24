Đài RT ngày 24/12 đưa tin, đặc phái viên Mỹ Jeff Landry đã lên tiếng làm rõ các động thái mới đây của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Greenland. Ông Landry nhấn mạnh, Mỹ muốn đối thoại với người dân Greenland để tìm ra con đường tốt nhất cho tương lai của hòn đảo này.

"Chúng tôi không muốn kiểm soát hay tiếp quản lãnh thổ của bất cứ ai. Tôi nghĩ các cuộc trao đổi nên diễn ra trực tiếp với người dân Greenland. Họ đang tìm kiếm những cơ hội nào? Họ còn thiếu những gì? Vì sao họ chưa nhận được sự bảo vệ an ninh xứng đáng? Hãy lắng nghe những gì mà chúng tôi đại diện", ông Landry cho biết.

Bình luận của ông Landry được đưa ra trong bối cảnh Đan Mạch phản ứng mạnh với việc Tổng thống Trump bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách Greenland mà không thông báo trước.

Đặc phái viên Mỹ về Greenland Jeff Landry. Ảnh: NYT

"Tôi vô cùng giận dữ với quyết định bổ nhiệm và những tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Đây là động thái không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen gay gắt.

"Chúng tôi đã nói rất rõ điều này trước đây và xin nhắc lại một lần nữa. Biên giới quốc gia và chủ quyền của các quốc gia được xác lập trên nền tảng luật pháp quốc tế. Không ai có quyền sáp nhập quốc gia khác", Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen nói.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng Mỹ cần Greenland vì "an ninh quốc gia", viện dẫn vị trí chiến lược ở Bắc Cực và nguồn tài nguyên khoáng sản của hòn đảo. Vào tháng 3, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã tới thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland, và cho rằng Đan Mạch đầu tư không đủ vào khu vực này.

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với khoảng 57.000 dân, đã tự quản phần lớn các vấn đề nội bộ từ năm 1979, trong khi quốc phòng và đối ngoại của hòn đảo vẫn do Copenhagen phụ trách.