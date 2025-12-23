Hãng tin CNBC, Bộ Ngoại giao Đan Mạch dẫn lời Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết: "Tôi vô cùng giận dữ với quyết định bổ nhiệm và những tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Đây là động thái không thể chấp nhận được".

Cùng ngày, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng khẳng định "Greenland thuộc về người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của hòn đảo phải được tôn trọng".

"Chúng tôi luôn hoan nghênh việc hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ. Nhưng điều này chỉ diễn ra khi đối tác tôn trọng giá trị và nguyện vọng của chúng tôi", ông Nielsen tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen đã yêu cầu ông Trump thể hiện sự tôn trọng với chủ quyền của Copenhagen. "Chúng tôi đã nói rất rõ điều này trước đây và xin nhắc lại một lần nữa. Biên giới quốc gia và chủ quyền của các quốc gia được xác lập trên nền tảng luật pháp quốc tế. Không ai có quyền sáp nhập quốc gia khác", ông Frederiksen nhấn mạnh.

Vào tối ngày 21/12, Tổng thống Trump đã xác nhận việc bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên Mỹ tại Greenland.

"Tôi tin rằng ông Landry hiểu rõ Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Không những vậy, hòn đảo sẽ thúc đẩy lợi ích của đất nước vì sự an toàn, an ninh, cũng như sự tồn vong của các đồng minh và của cả thế giới", ông Trump cho biết.

Ông Landry sau đó đã có một bài đăng trên X để cảm ơn Tổng thống Trump, bày tỏ bản thân cảm thấy "vinh dự khi được ở vị trí này để thúc đẩy Greenland trở thành một phần của Mỹ".

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã nhiều lần đề cập tới việc mua lại Greenland. Hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này từ lâu đã có tầm quan trọng chiến lược do vị trí ở Bắc Cực và có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác. Với diện tích 2,2 triệu km2 và dân số chỉ khoảng 60.000 người, Greenland còn là nơi hoạt động của một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại Thule.