Theo báo Guardian, Bộ Ngoại giao Đan Mạch hôm nay (27/8) đã ra quyết định triệu tập Đại biện Mỹ ở Copenhagen sau khi có thông tin ít nhất 3 quan chức liên quan đến chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện tại đảo Greenland thời gian gần đây.

"Chúng tôi nhận thấy các thế lực nước ngoài vẫn tiếp tục quan tâm đến Greenland và vị thế của hòn đảo này với Copenhagen. Mọi nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Đan Mạch đều không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triệu tập quyền đại biện Mỹ tới để trao đổi", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết.

Vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch. Ảnh: NYT

Theo truyền thông địa phương, Bộ Ngoại giao Đan Mạch không tiết lộ danh tính của 3 cá nhân có liên quan đến vụ việc. Tuy vậy, những người này được cho đã tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến những vấn đề từng gây tranh cãi giữa người dân Greenland và Chính phủ Đan Mạch.

Phái bộ ngoại giao Mỹ tại Copenhagen hiện do Đại biện Mark Stroh đứng đầu, nhưng cơ quan này chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã nhiều lần nói về kế hoạch muốn sáp nhập Greenland vào Mỹ vì lý do an ninh. Đây không phải là động thái hiếm trong lịch sử Mỹ, vì Washington từng tìm cách mua hòn đảo này ít nhất 2 lần vào năm 1867 và năm 1946. Điểm khác biệt hiện nay là Mỹ đã nắm vị thế ưu tiên ở Greenland thông qua các căn cứ quân sự và các hiệp ước với Đan Mạch, một đồng minh lâu năm của Washington.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần lục địa Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Đây là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, sở hữu diện tích khoảng 2,16 triệu km2 và dân số khoảng 57.000 người. Giới quan sát nhận định, ngoài an ninh quốc gia, lý do ông Trump nhắm đến Greenland có thể còn vì trữ lượng tài nguyên, trong đó có dầu mỏ, đất hiếm, uranium và vị trí chiến lược của hòn đảo trong hoạt động hàng hải.