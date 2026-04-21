Người dùng tự tin chuyển đổi vì “đi đâu cũng sạc được”

Tháng 3/2026 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng bùng nổ của VinFast với doanh số đạt 27.609 xe ô tô điện, tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hầu hết các dòng xe VinFast ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, phản ánh sức hút đồng đều ở nhiều phân khúc khác nhau. Trong đó, mẫu xe Limo Green ghi nhận doanh số cao nhất thị trường Việt với 6.795 xe; VF 7 dẫn đầu phân khúc C-SUV với 1.732 xe bàn giao, VF 3, VF 5, VF 6 tiếp tục “thống trị” phân khúc với doanh số “hàng top” thị trường…

Với tổng cộng 53.684 xe bàn giao trong quý I/2026, VinFast tạo ra sự cách biệt so với các hãng xe khác khi gấp 3 lần doanh số quý I của hãng xe đứng thứ hai. Kết quả này cũng cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành xe.

Lý giải sự chuyển dịch này, giới quan sát nhìn nhận, bên cạnh chất lượng xe đã được khẳng định, một trong những lý do quan trọng hàng đầu thúc đẩy người dùng Việt chọn xe điện là hệ thống hạ tầng trạm sạc được đầu tư quy mô và bài bản. Một mẫu xe điện có thể gây ấn tượng về công nghệ và hiệu quả kinh tế, nhưng để người dùng sẵn sàng xuống tiền và gắn bó lâu dài, “điều kiện đủ” là cảm giác yên tâm “đi đâu cũng sạc pin được”, từ nội đô đến liên tỉnh, từ trung tâm thành phố đến khu vực ngoại thành hay nông thôn.

Ở Việt Nam, mạng lưới 150.000 cổng sạc của V-Green - đơn vị vận hành và quản lý mạng lưới trạm sạc của VinFast - đã hiện diện trên 34 tỉnh thành, phủ từ đô thị lớn đến nhiều địa phương, tạo nên “đặc quyền” chỉ người dùng VinFast có.

“Rất nhiều trạm sạc từ Nam ra Bắc” là chia sẻ của anh Hoàng Thịnh - người đã chạy từ TP.HCM ra Hà Nội trên chiếc VinFast Limo Green dịp Tết vừa qua. Anh cho biết chỉ cần 34 giờ lái xe điện để đi dọc đất nước - thời gian tương đương so với khi sử dụng xe xăng dầu. Nhiều chủ xe điện VinFast thực hiện các chuyến xuyên Việt, hay đến các khu vực hẻo lánh cũng thừa nhận có thể dễ dàng tiếp cận trạm sạc.

Sắp tới, cộng đồng người dùng sẽ càng yên tâm hơn khi V-Green đang lên kế hoạch triển khai 99 “siêu trạm sạc” nhanh tại các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, có khả năng phục vụ 100 xe sạc cùng một lúc.

Đặc quyền “0 đồng nhiên liệu” khó sao chép

Song song với hạ tầng sạc phủ rộng, chính sách miễn phí sạc pin cũng đang là đòn bẩy thiết thực giúp người dùng cảm nhận rõ lợi ích kinh tế của xe điện trên từng km.

VinFast hiện áp dụng chính sách miễn phí sạc pin kéo dài tới 3 năm cho khách hàng (áp dụng tới 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân và không giới hạn với khách hàng dịch vụ). Điều này đồng nghĩa, trong thời gian dài, đa số người dùng không phải trả chi phí “nhiên liệu”. Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động liên tục, lợi ích này tạo ra khác biệt rất lớn so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Chủ xe VF 9 và cũng là chuyên gia trong ngành Trịnh Lê Hùng (Autodaily) nhận định, ngay cả sau khi hết thời gian ưu đãi sạc miễn phí, chi phí sạc điện vẫn thấp hơn đáng kể so với chi phí đổ xăng cho quãng đường tương đương.

Theo các chuyên gia, cũng giống như hạ tầng sạc, việc miễn phí sạc pin tới 3 năm là “đặc quyền” dành cho cộng đồng người dùng VinFast. Để thiết lập được hệ sinh thái xe điện quy mô và đồng bộ như cách VinFast đã làm, doanh nghiệp cần sở hữu tiềm lực tài chính vững vàng cùng chiến lược đầu tư dài hạn cho hạ tầng và công nghệ.

Hai yếu tố này bởi thế được xem là lợi thế cạnh tranh “khó sao chép”, trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng có thêm nhiều “tay chơi”: từ các hãng xe thuần điện cho tới các hãng xe xăng truyền thống đang mở rộng dải sản phẩm.

“Với hàng loạt thương hiệu mới, thị trường xe điện tại Việt Nam chắc chắn sẽ còn rất sôi động. Nhưng VinFast rõ ràng đang nắm trong tay lợi thế khó sao chép nhất: hạ tầng sạc phủ rộng và cam kết đồng hành lâu dài với người dùng. Đây chính là “át chủ bài” lý giải cho sự dẫn đầu doanh số của VinFast trong suốt thời gian qua”, anh Hoàng Lê Minh, một chuyên gia nghiên cứu thị trường đã theo dõi ngành xe lâu năm nhận định.