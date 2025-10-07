Từ phòng khách, phòng ngủ hay ban công, gia chủ có thể chiêm ngưỡng hồ Linh Đàm xanh mát, công viên Yên Sở rộng lớn hay nhịp sống đô thị sôi động.

Thiết kế cửa kính ban công chạm sàn cùng cửa sổ lớn, ánh sáng tự nhiên và gió trời chan hòa trong từng không gian. Thiết kế này giúp căn hộ luôn thông thoáng, giảm thiểu tiêu thụ điện năng.

Khu vực bếp được bố trí ngay cạnh logia, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa giúp thoát mùi nhanh chóng khi nấu nướng.

Với diện tích đa dạng từ 90-145m2, căn hộ 3 phòng ngủ (3PN) được bố trí khoa học giúp gia đình đa thế hệ vẫn có sự kết nối nhưng không mất đi khoảng không gian riêng để thư giãn.

Sở hữu mức giá cạnh tranh chỉ từ 71,9 triệu đồng/m2, căn hộ 3PN tại Hanoi Melody Residences được nhiều khách hàng quan tâm. Dự án đã có tòa đầu tiên cất nóc từ đầu tháng 8, hai tòa còn lại cũng đang khẩn trương thi công.

Ngoài căn hộ 3PN, Hanoi Melody Residences còn có các loại căn 2PN và 2PN+1, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng. Mỗi mặt sàn có từ 20 căn hộ với 10-12 thang máy.

Tọa lạc tại Tây Nam Linh Đàm, dự án nằm giữa hệ sinh thái công viên, hồ nước rộng lớn như Linh Đàm, Chu Văn An, Yên Sở. Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm và tiếp cận đầy đủ các tiện ích hiện hữu.

Nội khu dự án là hệ tiện ích phong phú: hồ bơi, vườn gym ngoài trời, khu thể thao đa năng, sân chơi trẻ em, trường mầm non, đường dạo bộ, shophouse thương mại… Nơi đây đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho mọi thế hệ trong gia đình.

Thông tin chi tiết: https://hanoimelodyresidences.com.vn/

Lệ Thanh