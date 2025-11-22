Bò xào kiến vàng với lá chha ca dao

Đây là món đặc sản nổi tiếng ở vùng Tri Tôn, An Giang. Ba nguyên liệu chính của món ăn này là thịt bò, kiến vàng và lá chha ca dao.

Kiến vàng thường được thu mua từ bà con người Khmer. Trước khi chế biến, kiến phải được rửa sạch với nước muối loãng. Thịt bò thường là phần bắp hoa, hoặc thăn mềm.

Món ăn có tên lạ, hình thức cũng khiến nhiều thực khách e ngại nhưng khi thưởng thức lại khen. Ảnh: Dương Việt Anh

Nguyên liệu lá chha ca dao không lạ với người địa phương nhưng gây tò mò với thực khách phương xa. Không ít người nghĩ thực đơn của quán "viết sai chính tả". Loại lá cây này có hương vị rất độc đáo, vừa giống húng quế, vừa giống vị sả, mùi thơm dễ chịu.

Thịt bò được xào chung với ổ kiến vàng cho vừa chín tới, nêm nếm vừa ăn, sau đó thêm lá chha ca dao và ớt. Khi hoàn thành, miếng thịt bò thơm ngon, mềm mọng, hòa vào vị chua nhẹ của kiến vàng, mùi thơm của lá chha ca dao.

Gà đốt lá chúc

Gà đốt lá chúc (gà đốt Ô Thum) là món ăn có nguồn gốc từ Campuchia, du nhập vào An Giang từ lâu và dần trở thành đặc sản hút khách. Gà đốt lá chúc lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020 – 2021).

Ngoài các gia vị quen thuộc như muối, sả, tỏi, ớt, người ta còn ướp thịt gà với một nguyên liệu đặc trưng của An Giang: lá chúc. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định mùi vị thơm ngon của món ăn. Nhiều người mới nghe tưởng đây là lá cây trúc.

Khi bày lên mâm, món gà đốt khiến thực khách bị mê hoặc bởi lớp da giòn rụm, màu ngả nâu như mật ong, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của lá chúc.

Gà trước khi đốt thường được quét một lớp dầu hoặc mật lên da để món ăn không bị khô, khi chín sẽ lên màu đẹp mắt và có mùi thơm hấp dẫn. Ảnh: Lang thang An Giang

Gỏi sầu đâu

Món ăn này được chế biến từ nguyên liệu chính là lá non và bông sầu đâu. Đây là loại cây hoang dã, mọc nhiều ở các vùng ở An Giang.

Ở miền Trung cũng có cây sầu đâu (hay còn gọi sầu đông) nhưng hoa màu tím, lá độc không ăn được. Còn cây sầu đâu ở các tỉnh miền Tây có hoa màu trắng, lá có vị đắng, thường được người dân tận dụng làm nguyên liệu chế biến món ăn.

Năm 2022, món gỏi sầu đâu của tỉnh An Giang được công nhận đạt giá trị kỷ lục châu Á theo bộ tiêu chí của Tổ chức Kỷ lục châu Á quy định. Ảnh: Thái Lâm

Người An Giang thường rửa sạch lá non và hoa sầu đâu rồi trụng qua nước sôi cho bớt đắng, sau đó để ráo nước. Tiếp đến, thái nhỏ hoặc nạo sợi các nguyên liệu kèm theo như dứa, xoài, dưa leo.

Thịt ba chỉ luộc đem thái mỏng, khô cá thì nướng rồi xé nhỏ, tôm luộc bóc vỏ bỏ đầu.

Giống như các món gỏi khác, gỏi sầu đâu cũng trộn cùng nước sốt đặc trưng, pha chế từ mắm nhĩ (hoặc mắm cá linh) và cốt me. Đây cũng được xem là “linh hồn” của món ăn.

Tung lò mò

Tung lò mò hay lạp xưởng bò là một trong những đặc sản vô cùng đặc biệt của người Chăm sinh sống tại Châu Đốc - An Giang.

Thực chất tên gọi tung lò mò bắt nguồn từ cái tên "tung laomaow" được người Việt đọc chệch mà ra. Theo tiếng Chăm thì "tung" có nghĩa là ruột, còn "laomaow" có nghĩa là con bò, dịch ra tiếng Việt sẽ là lạp xưởng bò. Thực khách lần đầu nghe sẽ thấy cái tên này rất lạ.

Người Chăm thường làm lạp xưởng bò để ăn chơi trong gia đình và đãi khách đường xa. (Ảnh: thegioi_quanhta)

Để làm món ăn này, người ta sử dụng ruột bò làm bao bên ngoài. Nhân bên trong là thịt bò trộn với mỡ được băm nhuyễn. Gia vị để chế biến gồm tiêu, tỏi, cơm nguội và vài nguyên liệu bí truyền của người Chăm.

Tung lò mò nên được thưởng thức ngay khi vẫn còn nóng, ăn kèm với rau húng quế, đu đủ ngâm chua ngọt, ngò gai và nước tương.