Nick - YouTuber người Mỹ sở hữu kênh cá nhân có gần 300.000 lượt theo dõi gần đây có chuyến du lịch đầu tiên tới Việt Nam.

Trong video mới nhất được đăng tải, Nick tiết lộ đã đến Hải Phòng và dành thời gian trải nghiệm một số món ăn đường phố hấp dẫn. Trong đó, có một món khiến anh rất ấn tượng. Đó là bánh đa cua.

Bánh đa cua là đặc sản nổi tiếng ở Hải Phòng, từng được công nhận Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020-2021 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Năm 2025, món ăn này cũng lọt vào danh sách "100 món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới" do chuyên trang ẩm thực uy tín TasteAtlas bình chọn.

Nick trải nghiệm món bánh đa cua vỉa hè ở Hải Phòng

Để thưởng thức món ăn này, Nick tìm tới quán bánh đa cua vỉa hè nằm trên đường Trần Phú. Đây là địa chỉ ăn uống mà một người bạn ở Hà Nội đã giới thiệu cho anh.

Khi đến đây, Nick thoạt nhìn đã thấy quán bánh đa cua mang đậm phong cách bản địa vì nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ với vài bộ bàn ghế nhựa đặc trưng.

Còn quầy hàng đặt cố định trên vỉa hè với nhiều khay nguyên liệu được bày sẵn, xếp ngay ngắn trong tủ kính.

Vị khách Tây cũng khá kinh ngạc vì tuy là quán vỉa hè nhưng không gian ăn uống rất sạch sẽ. Bàn ghế được lau dọn sạch, đồ đạc sắp xếp gọn gàng.

“Ở Việt Nam, hễ quán nào nằm trong hẻm, tôi gần như chắc chắn đó sẽ là nơi có món ăn ngon”, Nick chia sẻ.

Suất bánh đa cua đầy đặn hải sản khiến vị khách Tây ngỡ ngàng

Tại quán, YouTuber người Mỹ gọi 1 suất bánh đa cua thập cẩm. Khi đồ ăn được bưng lên, anh bất ngờ vì hình thức hấp dẫn của món ăn.

Bát bánh đa cua được bày biện đầy ắp với nhiều topping hấp dẫn như tôm, chả lá lốt, cá rán, chả cá, bề bề… Khẩu phần ăn đầy đặn đến mức Nick phải thốt lên rằng bát khá nặng tay, và dù chưa nếm thử, anh cũng cảm thấy “no mắt”.

Nick nếm thử thìa nước dùng đầu tiên và thốt lên đầy kinh ngạc, liên tục gật gù thể hiện sự thích thú.

“Nước dùng ngon lắm, vị thanh trong, ngọt dịu tự nhiên, có mùi của cua đồng. Quán còn phục vụ cả rau sống tươi mát nữa”, anh nói.

YouTuber người Mỹ nếm thử nước dùng và xuýt xoa

Vị khách nước ngoài tiếp tục thưởng thức và nhận xét chả lá lốt có hương vị giống một loại xúc xích từng ăn. Gạch cua béo ngậy, mềm mềm.

Chả cá đậm đà, còn bánh đa sợi to, ăn dai ngon và đượm vị. “Món này có nhiều thứ quá và tôi thấy tất cả đều ngon”, Nick cho hay.

Lần đầu thưởng thức món đặc sản nức tiếng Hải Phòng, Nick dành nhiều lời khen và giơ tay thể hiện biểu cảm hài lòng

Anh cũng tỏ ra hài lòng vì món bánh đa cua còn được phục vụ kèm cả rau muống, giúp hài hòa hương vị và mang lại cảm giác tươi mát.

“Đây chắc chắn là một trong những món ăn tôi yêu thích nhất từ trước đến nay”, anh chia sẻ thêm.

Ngoài ấn tượng về hương vị bánh đa cua, vị khách Mỹ còn bất ngờ trước mức giá. Một suất đầy đặn, ngập hải sản như vậy chỉ có 35.000 đồng.

Thậm chí, sự nhiệt tình, niềm nở của chủ quán cũng là điều khiến anh thấy hài lòng khi trải nghiệm ăn uống tại đây.

Vị khách nước ngoài trải nghiệm một số món ăn đường phố ở Hải Phòng

Được biết, trong thời gian khám phá TP Hải Phòng, Nick không chỉ thưởng thức bánh đa cua mà còn nếm thử một số món ăn đường phố hấp dẫn khác như chè caramen, bánh mì thịt nướng, cánh gà nướng, bánh cuốn…

Anh tiết lộ các quán ăn đều được tìm một cách ngẫu nhiên nhưng chất lượng tươi ngon, giá thành hợp lý.

Ảnh: Nick K