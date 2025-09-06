Trước đây, cây điên điển mọc hoang ở vùng ngập nước, ao đầm, hiếm ai mua, nếu có thì giá rất rẻ, trong khi công hái rất vất vả. Thế nhưng ngày nay, bông điên điển lại được ưa chuộng, trở thành đặc sản miền Tây nổi tiếng khắp cả nước.

Anh Huỳnh Đạt, một hướng dẫn viên du lịch tại An Giang, cho biết: “Hiện nay đã có giống bông điên điển mới, cho thu hoạch quanh năm. Nhưng bông điên điển trổ vào mùa nước nổi vẫn mang hương vị đặc trưng, thơm ngon hơn hẳn”.

Bông điên điển là đặc sản mùa nước nổi ở miền Tây

Cây điên điển thuộc họ đậu, bông nở kéo dài 2-3 tháng, rộ nhất vào mùa nước nổi. Loài cây này gần như không cần chăm sóc, hoa nở thành chùm vàng rực rỡ, thường nở từ khuya đến sáng.

Để giữ bông tươi ngon và bán được giá, bà con phải soi đèn đi hái lúc nửa đêm, khi búp hoa chưa kịp nở rộ.

Mùi vị của điên điển khá đặc biệt: Lúc đầu hơi đăng đắng, nhai kỹ lại cảm nhận được vị ngọt bùi đan xen. Không chỉ thơm ngon, loài hoa này còn giàu dinh dưỡng, được người miền Tây chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Bông điên điển được người dân miền Tây chế biến thành nhiều món ngon. Ảnh: Thương Giang

"Khi bông điên điển nở vàng rực cũng là lúc cá linh theo dòng lũ đổ về. Lẩu cá linh, bông điên điển; canh chua cá linh, bông điên điển; bông điên điển chấm nước cá linh kho... là những món tôi thường giới thiệu tới du khách mùa nước nổi.

Hương vị của những món ăn này thường khiến du khách rất ấn tượng.

Nhiều vị khách từ Hà Nội cho biết, các món ăn từ bông điên điển chỉ tìm thấy trong nhà hàng, giá khá cao. Nếu muốn mua bông điên điển thì họ phải tìm đặt, giá cả lên tới cả trăm ngàn đồng/kg", anh Đạt cho biết.

Món nổi tiếng nhất phải kể tới lẩu cá linh, bông điên điển hoặc lẩu cá kèo, bông điên điển.

Cá linh non được làm sạch, ướp nhẹ với tỏi, muối, tiêu, đường. Bông điên điển chọn loại còn tươi, chưa bung cánh để giữ độ giòn và hương thơm. Nước lẩu ninh từ xương lợn, xương cá hoặc nấu với nước dừa tươi, thêm chút giấm cho vị chua thanh.

Khi nước sôi, cho cá vào trước, rồi đến bông điên điển, bông súng, rau muống… Ăn kèm bún tươi hoặc cơm trắng, chấm với mắm ớt cay thì đúng điệu.

Lẩu cá linh bông điên điển. Ảnh: Bếp của vợ

Bông điên điển dùng làm gỏi cũng rất hợp, đặc biệt là gỏi tép bông điên điển.

Tép đồng được rửa sạch, chiên vàng hoặc xào chín. Hoa chọn loại tươi nhất, bỏ cọng già và bông úa, rửa sạch, để ráo. Kết hợp thêm hành tây thái sợi, rau răm thái nhỏ, cọng bông súng, nêm nước mắm pha đủ vị chua, cay, mặn, ngọt.

Món gỏi này thường ăn kèm bánh phồng tôm hoặc cuốn với bánh tráng, hương vị dân dã mà khó quên.

Gỏi tép bông điên điển. Ảnh: Trương Diệu Thanh

Một món khác không thể bỏ qua là bánh xèo bông điên điển. Vỏ bánh vàng ươm, giòn rụm, hòa quyện với vị ngọt thơm của bông điên điển, vị béo ngậy của tôm thịt, chan chát của lá xoài non, chút cay nồng của nước chấm, khiến thực khách mê mẩn.

Bánh xèo bông điên điển thơm ngon. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn