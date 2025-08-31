Những ngày qua, đặc biệt vào các thời điểm diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh 2/9, nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội đã chủ động mở cửa xuyên đêm, phục vụ miễn phí đồ ăn, nước uống và chỗ nghỉ cho du khách.

Không chỉ chu đáo phục vụ từng suất ăn đầy đặn, đủ dinh dưỡng, các chủ quán còn chuẩn bị ghế nhựa cho khách ngồi xem diễu binh, mở cửa nhà vệ sinh miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con từ xa về Thủ đô.

Quán cà phê của chị Thùy Dương ở phố Đốc Ngữ phục vụ miễn phí chỗ ở, đồ ăn, nước uống cho những người tham gia phục vụ đại lễ 2/9. Ảnh: VOV

Nằm ở phố Đốc Ngữ, quán cà phê của chị Vũ Thị Thùy Dương những ngày qua tất bật tiếp đón khách. Chị Dương cho biết, việc phục vụ miễn phí đã được quán triển khai từ khoảng một tuần trước ngày duyệt binh chính thức.

Những vị khách được hưởng ưu đãi miễn phí 100% bao gồm bộ đội, tình nguyện viên và bất cứ ai tham gia phục vụ cho ngày đại lễ 2/9. Với những khách hàng trên 50 tuổi, quán dành tặng ưu đãi 50%.

Ngoài ra, khi thấy bà con từ các tỉnh xa đến Hà Nội không có chỗ nghỉ ngơi, lại gặp phải trời mưa, chủ quán không ngần ngại mở cửa quán xuyên đêm để mọi người có nơi trú chân an toàn và nghỉ ngơi miễn phí.

Trong 4 ngày hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, gia đình anh Đoàn Văn Sơn (32 tuổi) ở phố Nguyễn Thái Học đã phát hơn 800 bát bún hải sản miễn phí.

Mẹ anh Sơn tất bật chuẩn bị nguyên liệu để nấu bún hải sản

Gia đình anh Sơn còn chuẩn bị nước uống, mở cửa 2 nhà vệ sinh miễn phí và mua thêm hơn 100 ghế nhựa cho khách mượn.

Trước thời gian phát đồ ăn, các thành viên tập trung dọn dẹp bàn ghế, quán xá, vỉa hè sạch sẽ và sắp xếp ghế mời người qua đường ngồi nghỉ chân.

Quán cà phê của chị Linh ở phố Ngọc Hà miễn phí chỗ ngồi cho khách đi xem diễu binh ở Hà Nội. Ảnh: Báo Lao Động

Có quán cà phê ở vị trí đẹp trên phố Ngọc Hà, dễ dàng xem diễu binh, diễu hành chị Đỗ Thùy Linh đã quyết định mở cửa miễn phí chỗ ngồi cho khách.

Theo chị Linh, các hoạt động diễu hành, diễu binh là sự kiện lớn của đất nước nên chị không ngần ngại miễn phí chỗ ngồi, tạo điều kiện cho người dân thoải mái tận hưởng không khí của ngày hội non sông.

Quán cơm trên đường Huỳnh Thúc Kháng sẵn sàng tiếp đón các cựu chiến binh với những bữa cơm miễn phí. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Quán cơm trên đường Huỳnh Thúc Kháng của anh Dương Trọng Quý (42 tuổi) cũng trở nên đặc biệt. Không chỉ phục vụ thực khách thông thường, quán còn dành suất cơm miễn phí cho các cựu chiến binh từ khắp nơi về Thủ đô dự diễu binh, diễu hành.

Anh Quý chia sẻ, quán có thể đáp ứng được khoảng 70 người cùng lúc, nếu có đoàn báo trước, nhóm sẽ chuẩn bị thêm. Trước thềm sự kiện, nhóm anh đã phát hơn 200 thùng nước suối, bánh mì để hỗ trợ các đoàn từ xa mới đến.

Nằm trên đường Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), nhà hàng Hòa Hương cũng khiến nhiều du khách xúc động khi treo tấm biển "hỗ trợ đồng bào ngủ qua đêm chờ xem diễu binh miễn phí".

Anh Sái Hồng Lĩnh (41 tuổi) đưa hai con 6 và 9 tuổi từ Bắc Ninh xuống Hà Nội chờ xem diễu binh, nghỉ qua đêm ở nhà hàng. Ảnh: ZNews

Từ đêm 29 đến rạng sáng 30/8, khoảng 70 người dân (bao gồm cả trẻ em và người già) đã đến nhà hàng này để ngủ qua đêm. Chủ quán cho biết, quán dựng tấm biển ngay trước cửa để đồng bào tiện rẽ vào nghỉ ngơi, không có thông báo chính thức.

"Thấy mọi người xuyên đêm chờ chiến sĩ nên tôi quyết định mở cửa đón bà con vào tá túc. Trời mưa lạnh, có chỗ thế này cũng ấm cúng. Mọi người có thể nghỉ lấy sức, chợp mắt, rửa ráy hay đi vệ sinh”, đại diện nhà hàng cho hay.