Vĩnh Long (khu vực Trà Vinh cũ) - vùng đất giao thoa văn hóa ẩm thực giữa 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa - nổi tiếng với nhiều đặc sản như bún nước lèo, bánh canh Bến Có, mắm bò hóc… Nhưng một món ăn khiến du khách đặc biệt tò mò là bún suông - món bún có tên lạ và hình thức hấp dẫn.

Anh Huỳnh Đạt, hướng dẫn viên du lịch miền Tây, chia sẻ: “Khi nghe tên ‘bún suông’, nhiều khách nghĩ đây là loại bún không có rau, thịt hay đồ ăn kèm. Nhưng thực tế, một tô bún suông rất đầy đặn, nguyên liệu phong phú và hương vị hấp dẫn. Chính sự khác biệt đó càng khiến du khách muốn khám phá nguồn gốc tên gọi”.

Bún suông là đặc sản Vĩnh Long. Ảnh: Huỳnh Quốc Cường

Bún suông không chỉ nổi tiếng ở Vĩnh Long mà còn được công nhận là một trong 10 món ăn Việt Nam đạt giá trị ẩm thực châu Á vào năm 2013, cùng chả cá Lã Vọng (Hà Nội), chả mực Hạ Long (Quảng Ninh), bún cá Châu Đốc (An Giang)... Hiện nay, bún suông phổ biến ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt là TPHCM.

Vị ngọt thanh của nước dùng, dai dai của chả tôm, mềm mại của sợi bún khiến du khách phương xa “xiêu lòng”. Ảnh: Địa điểm ăn uống

Bún suông còn có tên gọi khác là bún đuông. Tên gọi này được cho là bắt nguồn từ hình dáng của miếng chả tôm – nguyên liệu chính trong món bún. Những miếng chả tôm sau khi chế biến có hình dáng giống con đuông dừa (một loại sâu trong thân cây dừa), cùng có màu vàng nhạt và thân mềm.

Thành phần chính của bát bún suông gồm có bún, nước dùng, chả tôm và thịt ba chỉ. Trong đó chả tôm được chế biến kỳ công nhất và cũng là điểm đặc trưng của món ăn.

Chả tôm được làm từ tôm tươi, rửa sạch, bóc vỏ rồi ướp với nước mắm ngon cho đậm đà. Sau đó, tôm được xay nhuyễn cùng hành, tỏi băm và hạt tiêu, tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Người nấu còn cho thêm chút dầu điều để miếng chả lên màu vàng óng bắt mắt.

Để chả có độ dai chuẩn vị, hỗn hợp này được quết đi quết lại nhiều lần, rồi bọc kín và để trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng trước khi mang ra chế biến.

Thông thường, hỗn hợp được cho vào túi nilon. Đầu bếp sẽ cắt một lỗ nhỏ ở túi rồi nắn từng miếng chả qua lỗ đó. Chả tôm sẽ được nấu trong nước dùng từ 5-10 phút cho tới khi nổi lên mặt nước và chuyển màu vàng cam.

Tùy theo từng quán, kích cỡ và chiều dài của chả tôm khác nhau nhưng đều có hình dáng khá giống đuông dừa.

Hiện một số cơ sở ở Vĩnh Long còn chế biến riêng phần chả tôm con suông để bán cho du khách ở xa. Ảnh: Bún suông Hùi Yến

Nước dùng của bún suông được ninh từ xương lợn, tôm, mực khô và một chút me chua, tạo vị chua thanh dịu, mùi thơm thoang thoảng. Nước dùng không trong mà có màu nâu nhạt, do ảnh hưởng từ me và tương hột.

Trong bát bún suông, ngoài chả tôm, còn có vài lát thịt ba chỉ thái mỏng, kèm bắp cải trắng, rau muống, bắp chuối, rau thơm, giá đỗ và hành ngò. Món ăn được phục vụ cùng một chén nước chấm làm từ tương và ớt xay.

Bún suông thường được bán với giá từ 30.000-50.000 đồng/bát. Ảnh: Ngọc Hiền

Ngày nay bún suông cũng được bán tại TPHCM để đáp ứng nhu cầu của thực khách.

Du khách có thể tìm tới thưởng thức bún suông tại quán cô Mai ở chợ Bến Thành với tuổi đời gần 80 năm, có công thức gia truyền qua 3 thế hệ, nổi tiếng ngon miệng và đông khách.