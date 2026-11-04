Chính xác

Con ruốc (hay ruốc sông) là động vật giáp xác có kích thước nhỏ như hạt cát, được tìm thấy nhiều ở khu vực bãi triều ven sông nước lợ thuộc Quảng Ninh hay Thái Bình, Hải Dương cũ song phổ biến hơn cả là ở Hải Phòng.

Ruốc cũng về theo con nước giống như rươi.

Thoạt nhìn, những mẻ ruốc tươi ngon vừa được đánh bắt lên trông như nắm cát. Song, người địa phương xem con ruốc như một loại thực phẩm chất lượng, chỉ có theo mùa và chế biến được nhiều món ngon.