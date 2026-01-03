Lần đầu tham dự đám giỗ của gia đình chồng ở phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), chị Thanh Thủy (Hà Nội) không khỏi bất ngờ và thích thú trước mâm cỗ được chuẩn bị đầy đặn, có nhiều món ngon.

Ngoài các món quen thuộc thường thấy trong mâm cỗ miền Bắc như xôi, gà luộc, tôm luộc, chả nem…, thực đơn còn có cả những món ăn lạ miệng mà chị Thủy chưa từng thử như chả chìa, xôi chim, bún cuốn.

Trong đó, chả chìa là món để lại cho nàng dâu trẻ nhiều ấn tượng nhất.

“Ban đầu, tôi nghĩ chả chìa cũng giống như các món chả truyền thống ở quê mình nhưng khi thưởng thức lại thấy hương vị có sự khác biệt rõ nét.

Chả chìa có vị béo ngậy, đậm đà của thịt, hòa quyện vị ngọt dịu tự nhiên của mực một nắng với mía, ăn rất lạ miệng và ngon. Đây có lẽ là món tôi thích nhất trong mâm cỗ”, chị Thủy nhận xét.

Món chả chìa được yêu thích trong các dịp giỗ chạp, cưới hỏi ở Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Không chỉ đám giỗ, nàng dâu Hải Phòng còn được thưởng thức món chả chìa thêm nhiều lần, vào các dịp như đám cưới hay tiệc tùng đầu năm ở quê chồng.

Vì yêu thích món chả này nên chị thường xuyên đặt ship 120km từ Hải Phòng về Hà Nội làm quà, gửi biếu bố mẹ và họ hàng, hay chiêu đãi khách quý đến chơi.

“Chả chìa được bán với giá khoảng 200.000–250.000 đồng/kg (khoảng 30–32 chiếc). Mình mua về rồi chiên nóng lên bằng dầu hoặc nồi chiên không dầu, đủ bày được 2–3 đĩa.

Với mức giá phải chăng mà chất lượng lại ngon như vậy, món này cũng được xem là lựa chọn hợp lý khi cần đổi bữa, đổi món cho gia đình hay mời khách”, chị chia sẻ.

Chả chìa trở thành đặc sản đãi khách quen thuộc, thường xuất hiện trong mâm cỗ hay bàn tiệc ở Hải Phòng. Ảnh: Chả chìa Hạ Lũng

Anh Nguyễn Phong – chủ một cơ sở chuyên cung cấp dịch vụ mâm cỗ ở Hải Phòng cho biết, ông Lê Khắc Hoạt (phố Hạ Lũng, phường Hải An) được cho là “cha đẻ” của món chả chìa nức tiếng đất Cảng.

Cũng bởi thế mà món ăn này có tên gọi gắn liền với quê hương ông – chả chìa Hạ Lũng.

Từ món ăn do ông Hoạt sáng tạo, chả chìa Hạ Lũng dần trở thành đặc sản được ưa chuộng, thường xuyên xuất hiện trong mâm cỗ dịp cưới hỏi, giỗ chạp ở địa phương hay góp mặt trong thực đơn các bữa tiệc tùng cuối/đầu năm.

Thậm chí, nhiều người còn học hỏi cách làm chả chìa để tự chế biến và thưởng thức trong gia đình, góp phần giữ gìn và lan tỏa món ngon đặc sắc của Hải Phòng tới các tỉnh thành khắp cả nước.

Chả chìa được chế biến từ 3 nguyên liệu chính là thịt lợn, mực một nắng và mía. Ảnh: Vitot Food

Anh Phong cho hay, chả chìa được làm từ thịt lợn, mực, cùng các loại gia vị như nước mắm, hành, tỏi, thì là, hạt tiêu và đặc biệt không thể thiếu một nguyên liệu là mía.

Để làm chả chìa ngon, khâu tuyển chọn nguyên liệu phải kỹ lưỡng. Trong đó, thịt cần chọn phần thịt mông để khi chế biến, chả giữ được độ mềm và mọng.

Còn mực phải là mực một nắng của vùng biển Cát Bà bởi nguyên liệu này có thể tạo vị ngọt dịu tự nhiên, giúp món ăn càng thêm hấp dẫn.

“Người Hải Phòng cũng sử dụng nước mắm Cát Hải để làm chả. Riêng mía phải chọn loại mía vỏ xanh để có độ cứng và vị ngọt vừa phải”, anh Phong nói.

Chả chìa Hạ Lũng từng vinh dự được bình chọn vào danh sách 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I-2022 do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) công bố. Ảnh: Chả chìa Hạ Lũng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, người ta sẽ xay nhuyễn thịt lợn, nêm nếm các loại gia vị rồi trộn mực một nắng đã xé nhỏ vào cùng. Hỗn hợp sẽ được cuốn bên ngoài que mía, sau đó đem hấp chín.

Khi ăn, chả đã hấp chín sẽ được chiên nóng lên, chờ lớp vỏ ngoài chín vàng ruộm là có thể thưởng thức.

Chả chìa chiên nóng lên rồi ăn ngay hoặc kết hợp với bánh chưng, bánh cuốn, xôi... đều ngon. Ảnh: Chả chìa Hạ Lũng

Nếu chưa dùng ngay, người ta đóng gói chả đã hấp chín rồi hút chân không để kéo dài thời gian bảo quản, thuận tiện vận chuyển và tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng món ăn.

“Các công đoạn từ sơ chế đến cuốn, hấp chả, đóng gói đều được làm thủ công để bảo đảm hương vị hấp dẫn cho món ăn.

Từ que chả chìa đã hấp chín, thực khách chỉ cần rán qua dầu nóng là có thể thưởng thức. Món chả này kết hợp cùng cơm nóng, xôi nếp, bánh chưng… hay ăn riêng cùng tương ớt đều ngon.

Sau khi ăn chả xong, thực khách có thể thưởng thức cả que mía, từ từ cảm nhận vị ngọt xen lẫn chút đậm đà, béo ngậy khó quên”, anh chia sẻ thêm.