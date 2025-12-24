Giữa tháng 12 vừa qua, La Khánh Ly (SN 2002) cùng chồng (ở Hưng Yên) có dịp tới xã Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) để tham dự đám cưới của một người họ hàng thân thiết.

Ngoài không khí tiệc tùng ấm cúng, Ly còn ấn tượng trước mâm cỗ cưới “hết lại đầy”, có nhiều món ăn ngon.

Nàng dâu Hưng Yên lần đầu dự đám cưới ở miền Tây, bất ngờ với loạt món ngon trong mâm cỗ

Theo quan sát của cô, cỗ cưới ở đây được chia thành hai phần là đồ nguội và đồ nóng.

Trong đó, đồ nguội thường là món khai vị, bày biện thành 1 mẹt hoặc 1 đĩa to, gồm nhiều món được xếp chung như nem, tôm chiên, mực chiên, nộm củ hũ dừa hoặc giò, chả, gỏi ngó sen…

Món nguội được bưng lên đầu tiên trong mâm cỗ. Sau khi quan khách thưởng thức xong, người ta sẽ lần lượt mang tiếp các món nóng lên như bò né, cháo hải sản, lẩu cù lao...

“Cỗ miền Tây thường lên mâm lần lượt từng món thay vì bày biện và sử dụng cùng lúc như cỗ cưới miền Bắc.

Các món ăn nóng sẽ được đun trực tiếp trên bếp ga mini, đặt ngay tại bàn để thực khách thuận tiện dùng bữa”, Ly chia sẻ.

Ở miền Tây, các món ăn trong mâm cỗ cưới hỏi, giỗ chạp thường được phục vụ lần lượt. Khách ăn hết đến đâu, món tiếp theo sẽ được phục vụ đến đó

Trong số các món được thưởng thức ở tiệc cưới hôm đó, cô ấn tượng nhất với món lẩu cù lao. Thay vì nhúng đồ sống vào nước lẩu, món lẩu này sử dụng đồ chín, được xếp sẵn trong nồi.

Khi ăn, thực khách bật bếp lên, đun nóng tại chỗ rồi nhúng thêm các loại rau ăn kèm đặc trưng của địa phương.

“Mình mê nhất mùi vị nước lẩu cù lao, cảm giác đặc biệt lắm. Khi thưởng thức, mình thấy nước lẩu đậm đà, xen lẫn vị ngọt thanh của xương hầm, hòa quyện vị chua của cà chua và dậy mùi thơm từ sả.

Trong nồi lẩu cũng có sẵn thịt, cá, mực, tôm, mọc và nấm. Hải sản tươi, chắc thịt, không có mùi tanh”, Ly nêu cảm nhận.

Lẩu cù lao là món ăn không thể thiếu trong các bữa tiệc ở miền Tây, không chỉ gây ấn tượng về hình thức mà còn hấp dẫn bởi hương vị đa dạng, tươi ngon

Nàng dâu Hưng Yên cũng tiết lộ, dù thực đơn mâm cỗ cưới miền Tây khá đa dạng nhưng cô nhận thấy các món ăn đều có một điểm chung. Đó là hương vị thiên ngọt, hầu như món nào cũng được nêm nếm chút đường hoặc kết hợp với nguyên liệu có vị ngọt dịu như nước cốt dừa.

“Ví dụ như món cháo nóng, người địa phương cũng nêm chút đường. Ban đầu mới ăn, mình cảm giác hơi lạ lẫm vì chưa quen nhưng thử vài lần lại thấy cũng hấp dẫn”, Ly nói thêm.

Cô gái 23 tuổi khẳng định, ẩm thực ở mỗi vùng miền sẽ có sự khác biệt, được chế biến và nêm nếm khác nhau, tùy sở thích từng nhà và khẩu vị từng người.

Tuy nhiên, cô luôn trân trọng văn hóa từng nơi và không ngần ngại trải nghiệm những món ăn bản địa mới mẻ, đặc sắc.

Ngoài các món ngon trong mâm cỗ, Ly còn ấn tượng với bầu không khí đám cưới ấm cúng, dân dã, đầy hào sảng ở miền Tây.

“Thực sự trước giờ mình chỉ được nghe kể nhưng khi đến trực tiếp và trải nghiệm rồi mới thấy đám cưới miền Tây không như những gì bản thân từng nghĩ”, cô bày tỏ.

Theo cảm nhận của cô gái 23 tuổi, đám cưới miền Tây tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng, gần gũi. Mọi người vừa ăn uống, vừa tổ chức tiệc rất vui.

Một số món ngon mà nàng dâu Hưng Yên có dịp trải nghiệm trong chuyến đi miền Tây

Chuyến đi này, Ly cùng chồng cũng dành thời gian khám phá và thưởng thức một số món ngon khác, mang đậm nét văn hóa của vùng sông nước miền Tây như bánh canh, lẩu mắm, lẩu cá kèo…

Trong đó, lẩu mắm là món ăn gây ấn tượng mạnh với nàng dâu Hưng Yên.

“Lần đầu ăn mà mình mê luôn món lẩu mắm. Ai không ăn được món này sẽ thấy nặng mùi nhưng mình lại thấy thơm, ngon, khác biệt hẳn so với các món lẩu truyền thống khác.

Nhất là khi ăn lẩu mắm cùng các loại rau đặc trưng ở miền Tây như rau đắng, thân cây súng, bông điên điển… lại càng ngon hơn”, Ly chia sẻ thêm.

Ảnh, video: La Khánh Ly