Giò nây

Giò nây (hay còn gọi là giò cuốn, giò mỡ, giò thúc) là món ăn khá phổ biến ở một số tỉnh miền Bắc nhưng nổi tiếng nhất là ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ).

Vào những dịp như giỗ chạp, cưới hỏi hay tiệc tùng, lễ, Tết, giò nây trở thành món ngon không thể thiếu trong mâm cỗ địa phương.

Dù đều được làm từ thịt lợn như nhiều món giò truyền thống khác nhưng giò nây có cách chế biến đặc biệt hơn.

Thay vì xay nhuyễn thịt, người dân lại sử dụng miếng thịt lợn nguyên tảng, giữ lại lớp bì rồi đem ướp gia vị và gói, sau đó luộc và ép/nén như bánh chưng.

Giò nây là món ăn thường xuất hiện trong mâm cỗ ở Hưng Yên. Tùy từng nhà, người ta có thể gói giò nây theo khuôn tròn hoặc vuông. Ảnh: Phan Hồng Sơn

Món giò nây thoạt nhìn có vẻ ngấy nhưng khi ăn lại thanh mát và mềm tan. Trong mâm cỗ, bà con còn bày sẵn cả chén mắm mặn và đĩa dưa muối chua ăn kèm giò nây, giúp dung hòa mùi vị.

Điều thú vị là ở địa phương, giò nây cũng được thái thành các miếng vừa dày vừa to. Khách đến dự đám cỗ thường không ăn mà để dành gói phần, mang về cho người già, trẻ nhỏ.

Thịt mèo

Không chỉ lưu truyền phong tục ăn cỗ từ sáng sớm khá độc đáo, người dân ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) còn khiến thực khách bất ngờ bởi thực đơn mâm cỗ dịp giỗ chạp, cưới hỏi thường có những món lạ miệng, thơm ngon.

Đặc biệt, có món người bản địa rất thích nhưng không phải vị khách nào cũng ăn được, thậm chí ngại thử ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đó là thịt mèo.

Thịt mèo là một trong những món ngon dân dã thường xuất hiện trong mâm cỗ các dịp cưới hỏi, giỗ chạp ở một số địa phương thuộc Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) như xã Quỳnh Phụ, xã Kiến Xương, xã Thái Thụy…

Tùy từng gia đình, người ta có thể chế biến thịt mèo thành các món như xào rau má hoặc xào lăn, thêm rau má rắc bên trên.

Thịt mèo là món ăn thường xuất hiện trong mâm cỗ ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ). Ảnh: Em Trứng 2 má lúm

Mặc dù được chế biến hấp dẫn nhưng món ăn từ thịt mèo trong mâm cỗ địa phương vẫn khiến không ít thực khách thấy dè chừng, ngại thử.

Tuy nhiên, đây là phong tục và văn hóa ẩm thực đặc trưng của mỗi địa phương nên đa phần thực khách đều tôn trọng sự khác biệt đó.

Với những người đã ăn quen và thích nghi được lại thấy món này rất ngon, dùng làm món nhậu hoặc kết hợp với cơm nóng, lẩu đều hấp dẫn.

Giò lòng

Giò lòng - món ăn lạ miệng thường xuất hiện trong mâm cỗ dịp giỗ chạp, cưới hỏi ở một số địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ).

Món giò này thoạt nhìn giống giò lụa nhưng bên trong có trứng rán vàng ươm và nhiều nguyên liệu khác được chế biến từ nội tạng lợn như lòng non, lòng dồi, gan…

Tùy từng nơi và từng nhà, nguyên liệu có thể có chút khác biệt. Có nhà chỉ dùng phần dồi và gan nhưng cũng có nhà sử dụng đa dạng hơn, cho thêm lòng non, dạ dày, tràng…

Món giò lòng đạt tiêu chuẩn là lúc cắt ra tạo thành một khối không rời rạc, ăn có vị ngon, ngậy lạ miệng. Ảnh: Hành trình Phúc Bảo

Khác với các món giò truyền thống, giò lòng ở Hưng Yên được bọc bên ngoài bằng lớp trứng rán mỏng, màu vàng ươm nên hình thức càng hấp dẫn.

Món này có thể ăn ngay hoặc kết hợp với một vài loại rau thơm, rau sống. Ở một số nhà, người ta thường ăn giò lòng với lá sắn thuyền để cân bằng hương vị.