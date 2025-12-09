Nem lầu – đặc sản ngon lạ, khách “không nỡ ăn”

Nem lầu (hay còn gọi là nem bì lầu, bì lầu) là món ăn độc đáo, nổi tiếng một thời ở vùng sông nước miền Tây, đặc biệt ở xứ dừa Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ).

Theo đó, bà con sẽ dùng lá dừa (lá dừa già hoặc non đều được) rồi đan lại thành hình chiếc lầu, bên trên có nhiều tầng và phía dưới là một ngăn rỗng ruột để đựng nem.

Để làm nem lầu, người địa phương có thể sử dụng nem chua hoặc nem bì nhưng nem bì thường được ưa chuộng hơn. Bởi sau khi sơ chế, tất cả nguyên liệu đều đã được nấu chín, chỉ cần chờ vài tiếng là có thể thưởng thức.

Nguyên liệu làm nem lầu gồm có bì lợn, thịt chân giò, thính, rau răm, tiêu, tỏi, ớt, gừng, sả, củ riềng. Ảnh: Zalan Nguyen

Trước đây, nem lầu từng được xem là món ăn “làm khó nhau” trong ngày cưới giữa nhà trai và nhà gái. Người ta phải biết cách mở nem, rồi sau khi lấy phần nhân ra lại phải thắt chiếc lầu như ban đầu. Nếu làm không khéo sẽ bị chê cười là không biết cách ăn.

Cũng vì thế mà nem lầu được xem là món “không ai nỡ ăn” vì hình thức cầu kỳ, đẹp.

Bún suông – đặc sản tên lạ, có miếng giống đuông dừa

Bún suông không chỉ nổi tiếng ở Vĩnh Long mà còn được công nhận là một trong 10 món ăn Việt Nam đạt giá trị ẩm thực châu Á vào năm 2013.

Bún suông còn có tên gọi khác là bún đuông. Tên gọi này được cho là bắt nguồn từ hình dáng của miếng chả tôm – nguyên liệu chính trong món bún.

Tùy theo từng quán, kích cỡ và chiều dài của chả tôm khác nhau nhưng đều có hình dáng khá giống đuông dừa. Ảnh: Huỳnh Quốc Cường

Những miếng chả tôm sau khi chế biến có hình dáng giống con đuông dừa (một loại sâu trong thân cây dừa), cùng có màu vàng nhạt và thân mềm.

Ngoài chả tôm, trong món bún lạ miệng này còn có các nguyên liệu gồm bún, nước dùng và thịt ba chỉ, ăn kèm bắp cải trắng, rau muống, bắp chuối, rau thơm, giá đỗ với hành ngò.

Nước dùng của bún suông được ninh từ xương lợn, tôm, mực khô và một chút me chua, tạo vị chua thanh dịu, mùi thơm thoang thoảng. Nước dùng không trong mà có màu nâu nhạt, do ảnh hưởng từ me và tương hột.

Chuột dừa - đặc sản 4 chân ngon hơn thịt gà đồi

Ở Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ) có một món ăn liên quan đến dừa nhưng không phải ai cũng biết và có cơ hội được thưởng thức, đó là chuột dừa.

Chuột dừa khá giống chuột đồng nhưng sống trên cây dừa. Chúng ăn củ hủ dừa - phần lõi non được ví như tủy sống của cây và phá luôn trái để ăn phần cơm dừa, uống nước dừa bên trong.

Cũng bởi lấy chất dinh dưỡng từ đó mà chuột dừa được đánh giá là có mùi vị thơm ngon, hấp dẫn với phần thịt săn chắc, hơi dai, dậy vị ngọt tự nhiên.

Chuột dừa kích thước khá nhỏ nhưng phần thịt chất lượng, dai ngon không kém thịt gà đồi. Ảnh: Minh Hiền miền Tây

Chuột dừa có thể chế biến thành nhiều món ăn như hấp, quay chảo, xào lăn, rim…, nhưng ngon và phổ biến nhất vẫn là chuột dừa nướng.

Chuột dừa ngon nhất khi nướng bằng bếp than, giữ mức lửa vừa và lật đều tay để đảm bảo thịt chín đều, còn phần da giòn, có màu vàng ruộm bắt mắt.

Bánh canh bột xắt - đặc sản có nước dùng sền sệt, ăn cùng mắm gừng

Bánh canh bột xắt là đặc sản của tỉnh Bến Tre cũ, được làm từ nguyên liệu chính là bột gạo.

Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì khi chế biến, bột bánh canh được cán mỏng và xắt thành từng sợi nhỏ sao cho vừa ăn, sau đó cho vào nồi nước sôi luộc chín.

Điểm khác biệt của món ăn này chính là nước dùng sền sệt nấu từ thịt vịt xiêm chứ không loãng như bánh canh bột lọc và có màu trắng đục từ bột gạo tiết ra.

Bánh canh bột xắt không ăn cùng nước mắm pha chanh tỏi ớt mà chấm với nước mắm gừng chua cay. Ảnh: Bánh canh bột xắt cô 9

Trước khi nấu, thịt vịt sẽ được ướp gia vị như hành, tiêu, muối, chờ ngấm đều thì đem xào săn rồi mới cho vào nồi nấu nước dùng.

Tùy theo khẩu vị và cách chế biến của từng quán, người ta có thể cho thêm nước cốt dừa vào bột và nước dùng hoặc chế biến cả nội tạng vịt ăn kèm.

Đặc biệt là phần huyết vịt được nấu cùng gạo nếp dẻo, tạo thành món huyết nếp đặc trưng, giúp món bánh canh ngon và lạ miệng hơn.

(Tổng hợp)