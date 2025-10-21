Trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ, Quốc hội chiều nay, đại biểu Bùi Mạnh Khoa (Thanh Hóa) bày tỏ trăn trở về việc phát triển đường cao tốc.

Ông nhận định nhiệm kỳ này, nhiều dự án giao thông được triển khai và khánh thành từ Bắc tới Nam. “Chính phủ đầu tư cho phát triển giao thông rất tốt. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần xem xét phát triển sao cho đảm bảo làn đường và hành lang giao thông an toàn.

Từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội đã đề cập tới việc xây dựng đường giao thông chuẩn để tránh tai nạn và tốn kém sửa chữa sau này. Nhưng đến nay, chúng ta vẫn tiếp tục làm cao tốc 2 làn, 4 làn, không có dải phân cách cứng” - ông Khoa nêu quan điểm.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa: Giới hạn tốc độ 90km/h trên nhiều đoạn tuyến cao tốc là chưa tương xứng với chất lượng hạ tầng và mật độ phương tiện thực tế. Ảnh: Khánh Duy

Ông Khoa đề nghị không chỉ quan tâm số lượng mà quan tâm hơn nữa chất lượng để cao tốc đạt chuẩn, an toàn giao thông.

“Làm cao tốc đến đâu gọn đến đấy, tránh kéo dài thời gian phải quay lại nâng cấp, cải tạo” - ông kiến nghị.

Bên cạnh đó, đại biểu Khoa cũng cho rằng giới hạn tốc độ 90km/h trên nhiều đoạn tuyến cao tốc là chưa tương xứng với chất lượng hạ tầng và mật độ phương tiện thực tế. Chính vì thế, cần nghiên cứu điều chỉnh, để vừa không lãng phí vừa đảm bảo an toàn tối ưu.

Đồng quan điểm, ĐBQH Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) đề nghị nghiên cứu nâng tốc độ tối đa trên cao tốc Bắc - Nam tại những đoạn lưu lượng phương tiện thấp, đủ điều kiện an toàn.

Ông dẫn số liệu cho thấy tỷ lệ tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc là thấp nhất trong tất cả các loại hình đường giao thông. Do đó, việc xem xét tăng tốc độ khai thác tại những đoạn có lưu lượng thấp được đánh giá là khả thi, an toàn và cần thiết để tận dụng tối đa năng lực vận hành của mạng lưới cao tốc quốc gia.

Dự án đột phá nhưng 2 năm chưa triển khai

Đại biểu Trần Quốc Quân (Tây Ninh) đề cập tới vấn đề phân cấp, phân quyền trong chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông cho rằng với mô hình chính quyền địa phương 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), việc phân cấp chủ yếu cho tỉnh và huyện. Sau ngày 1/7, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), xã có khoảng 1.060 nhiệm vụ phải thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai văn bản hướng dẫn thẩm quyền và cơ chế còn chậm, như trong báo cáo của Chính phủ.

ĐBQH tỉnh Tây Ninh Trần Quốc Quân phát biểu tại tổ. Ảnh: Khánh Duy

Ông Quân lấy ví dụ về việc phân cấp quản lý hạ tầng giao thông đang vướng, như đối với công trình quốc lộ trên địa bàn thì Trung ương quản lý nhưng địa phương là người thụ hưởng và triển khai.

Ở Tây Ninh, các quốc lộ như 62, 1A, 50, N2 là những tuyến quốc lộ mang tính đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua 2 nhiệm kỳ thảo luận, đề xuất theo nguyện vọng cử tri, có nghị quyết Quốc hội, các quốc lộ được đưa vào danh mục đầu tư công nhưng sau 2 năm chưa triển khai.

“Tôi đề nghị Trung ương cố gắng để có sự phân cấp về cho địa phương quản lý. Hiện nay, tôi được biết trên địa bàn Tây Ninh đã phân cấp 4 đoạn tuyến thuộc thẩm quyền Trung ương về địa phương quản lý” - ông nói.

Ngoài phân cấp nhiệm vụ quản lý địa phương, ông Quân đề nghị Chính phủ đúc kết, đánh giá việc triển khai nghị quyết thí điểm của Quốc hội về chính sách đặc thù cho công trình đầu tư công quốc gia và phát triển thành phố lớn thời gian qua.

Từ đó, có chính sách đặc thù phù hợp cho địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và triển khai đồng bộ sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đất đai.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa bày tỏ lo ngại về những biến động khó lường trên thị trường bất động sản, khi giá nhà “tăng vù vù”, có nơi gấp 2-3 lần so với trước, khiến giấc mơ an cư của nhiều người dân ngày càng xa vời. Ông cho rằng dù Chính phủ và các cơ quan truyền thông đã quan tâm song việc chỉ đạo, điều hành “chưa chạm tới giá trị cốt lõi” của vấn đề. Đại biểu đề xuất có các công cụ quản lý mạnh mẽ hơn như kiểm soát dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản, điều tiết qua chính sách thuế phù hợp, nhằm ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, tránh để vốn đầu tư đổ dồn vào bất động sản, gây thiếu hụt cho sản xuất - kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ hình thành bong bóng thị trường.