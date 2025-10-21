Tại phiên thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 sáng nay, ĐBQH Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ 4 vấn đề lớn đang được dư luận Thủ đô đặc biệt quan tâm: Úng ngập đô thị, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông và chất lượng sống của người dân.

Ông Thường cho biết, Hà Nội thể hiện quyết tâm cao bằng cách đưa các nội dung này vào nghị quyết, đồng thời giao UBND TP xây dựng danh mục các chương trình đầu tư khẩn cấp.

“Ngày 20/10, Đảng ủy và UBND TP đã họp, thông qua danh mục đầu tư khẩn cấp để mùa mưa sang năm giảm bớt tình trạng ngập, úng”, ông nói.

ĐBQH Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, Hà Nội cũng như nhiều đô thị trên thế giới đang chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu và thiên tai, dẫn đến tình trạng úng ngập nghiêm trọng. Hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua, có nơi ghi nhận lượng mưa lên tới 500-600mm, vượt xa công suất thiết kế của hệ thống thoát nước.

Hiện nay, hệ thống thoát nước của thành phố đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tổng lưu vực trong nội thành 313km2, chỉ có 77km2 thuộc lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, chiếm khoảng 25%.

Về hệ thống trạm bơm đầu mối, tổng công suất khoảng hơn 800m3/giây, nhưng mới đạt 165m3/giây, trong đó 90m3/giây từ trạm bơm Yên Sở, còn lại là các trạm phụ trợ, chiếm khoảng 20%. Đối với hệ thống hồ điều hòa, theo quy hoạch 5.400ha nhưng thành phố mới đầu tư 1.010ha (hơn 18%).

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, trong bảy hạng mục đầu tư khẩn cấp, vấn đề được quan tâm đầu tiên là nạo vét các sông, hồ nội thành, đặc biệt là sông Nhuệ.

Ông Thường cho biết: "Hà Nội sẽ đầu tư 12 hồ điều hòa trên toàn thành phố, ưu tiên lưu vực tả Nhuệ và hữu Nhuệ để hỗ trợ cho tiêu thoát nước".

Hà Nội sẽ bổ cập nước cho sông Tô Lịch với công suất 5m3/giây (cao hơn nhu cầu 3m3/giây) nhằm hỗ trợ cho sông Lừ và sông Sét. Ngoài việc bổ cập nước cho sông qua kênh Thuỵ Phương, cống ngầm từ đường Phạm Văn Đồng (khoảng 4km) thì hệ thống kênh này còn giúp tiêu thoát nước toàn bộ 350ha khu vực Bắc Từ Liêm (cũ).

Kiểm soát ô nhiễm, phục hồi dòng chảy sông Tô Lịch

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, bên cạnh giải quyết úng ngập, thành phố đồng thời tập trung xử lý ô nhiễm sông ngòi. Theo đại biểu Nguyễn Phi Thường, Hà Nội đang triển khai chương trình khẩn cấp nạo vét toàn bộ sông hồ, kết hợp bổ cập nước sạch cho sông Tô Lịch từ trạm bơm Thủy Phương qua kênh Thủy Phương về khu vực đầu Hoàng Quốc Việt.

Sông Tô Lịch được bổ cập nước. Ảnh: Thạch Thảo

“Thành phố còn triển khai hệ thống dẫn nước từ sông Đà qua sông Tích để bổ cập cho sông Đáy và các nhánh liên quan. Hà Nội là thành phố nằm giữa các con sông nên chúng ta là thành phố thích ứng. Hà Nội sẽ quan tâm tới thiết kế đô thị, hệ thống ao hồ, hệ thống hồ ngầm, hầm ngầm… cũng được nghiên cứu ở khu vực không thể sử dụng những biện pháp khác.

Về vấn đề tắc nghẽn giao thông, ông Thường cho biết, Hà Nội hiện có hơn 8 triệu phương tiện, trong đó 6,9 triệu xe máy và khoảng 1 triệu ô tô. Mỗi năm, phương tiện cá nhân tăng 5-10%, trong khi hạ tầng chỉ tăng 0,3%. Diện tích đất dành cho giao thông mới đạt 12,15%, thấp hơn nhiều so với quy chuẩn 20% của đô thị phát triển, khiến tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng.

Từ đầu năm, thành phố đã khởi công 7 cây cầu qua sông Hồng và 1 cầu qua sông Đuống, cùng nhiều tuyến đường trục chính như tuyến đường sắt số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đến ngày 19/12, Hà Nội sẽ khởi công tuyến 05, đường sắt đô thị Văn Cao-Hoà Lạc để trong nhiệm kỳ 2025-2030 có thêm 4 tuyến đường sắt đô thị để hạ tầng, tuyến vành đai hoàn thiện hơn.

Cũng theo ông Thường, chiều nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chủ trì hội thảo về đề án tổng thể giải quyết tắc nghẽn giao thông. Sau hội thảo, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện báo cáo để trình Đảng ủy, UBND và Thường trực Thành ủy xem xét, phê duyệt.

“Đây là vấn đề lớn, cần tập trung nguồn lực, mục tiêu và dự án để triển khai trong thời gian ngắn, nhằm cải thiện chất lượng sống, giảm áp lực hạ tầng và hướng tới một Hà Nội phát triển bền vững,” đại biểu Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.