Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) nêu về việc đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ địa phương sau sắp xếp. Theo đại biểu Nhi, trước đây ở một tỉnh nhu cầu chỉ có vậy, nhưng khi sáp nhập thêm 2-3 địa phương, nhu cầu về hạ tầng cũng khác.

Bà dẫn chứng, các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long sáp nhập với nhau, việc di chuyển về trung tâm hành chính cũng là trở ngại, không chỉ cho cán bộ công chức, mà cả với người dân, doanh nghiệp muốn giải quyết thủ tục.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: Quốc hội

Sau sắp xếp, nhiều cán bộ công chức phải đảm nhiệm những vị trí công việc mới so với vị trí làm trước đây, đặc biệt ở cấp xã, nên ngoài tinh thần, nỗ lực của từng cán bộ, đại biểu cho rằng cần đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn từ Trung ương xuống cấp xã, để giúp cán bộ am hiểu quy định, tự tin thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân tốt nhất.

Đại biểu kiến nghị sau sắp xếp, số lượng khá lớn cán bộ, công chức được hưởng chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi với chế độ vượt trội. Tuy nhiên, những cán bộ tiếp tục ở lại công tác phải đối mặt khối lượng công việc lớn hơn, khiến họ vất vả hơn.

Vì vậy, bà Nhi kiến nghị Chính phủ sớm đề xuất với Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp.

“Trước kỳ họp Quốc hội, nhiều cán bộ đã gửi gắm đề nghị sớm cải cách tiền lương để thu nhập xứng đáng công sức họ bỏ ra và đủ sức giữ chân trong bộ máy”, bà Nhi nói và đề nghị Chính phủ xem xét cải cách tiền lương từ đầu năm 2026.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) cho rằng trong báo cáo cần có đánh giá thêm về sự cố gắng miệt mài, hết lòng, hết sức của hệ thống cán bộ.

"Trong thời gian qua, trên diễn đàn hoặc thông tin đại chúng, chúng ta chưa nêu được những tấm gương cán bộ đã tổ chức thực hiện công việc tại phường, xã, thị trấn", bà Châu chia sẻ. Bởi theo bà chỉ trong một thời gian ngắn mà bí thư, chủ tịch phường, xã tổ chức được hoạt động giúp gần dân hơn.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu phát biểu tại tổ. Ảnh: Hoàng Hà

Bà cũng nêu có những trụ sở phường lớn nhưng kinh phí bảo trì lớn hoặc có trụ sở quá chật chội.

Vì vậy, đại biểu cho rằng trong báo cáo đánh giá cần ghi nhận sự nỗ lực, làm việc ngày đêm của cả hệ thống chính trị.

Nữ đại biểu đề nghị quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ phường, xã phải nghỉ việc do sắp xếp.

Bà Châu cho biết, sau khi sáp nhập thêm 2 tỉnh, TPHCM đông dân nhất cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng TPHCM cần hướng tới tầm vóc mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo đại biểu việc đầu tư kinh phí về hạ tầng chưa xứng đáng, bà dẫn chứng thêm về tình trạng ngập úng.

Đại biểu đề nghị có sự đầu tư xứng đáng cho TPHCM để phát triển đúng tầm nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu Hà Phước Thắng (TPHCM) đề xuất nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và đặc biệt là các đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh thành, nhất là các đoàn đông như TPHCM.

Đại biểu Hà Phước Thắng. Ảnh: Quốc hội

Ông Thắng cho biết, hiện đoàn TPHCM có gần 50 đại biểu nhưng chỉ có 3 đại biểu chuyên trách, dẫn đến khó khăn trong việc điều hành hoạt động đoàn, tổ chức lấy ý kiến, khảo sát và giám sát. Ông đề xuất nhiệm kỳ tới ít nhất là 40% đại biểu là đại biểu chuyên trách, trong đó ưu tiên cho các đoàn có đông đại biểu để tăng cường giám sát, xây dựng pháp luật, khảo sát, đóng góp cho phát triển địa phương.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông đề xuất tăng cường số lượng đại diện doanh nghiệp trong Quốc hội, trong đó tăng đại diện đơn vị liên quan đến chuyển đổi số, thương hiệu quốc gia để góp sức xây dựng chính sách, phát triển kinh tế xã hội, đóng góp cho thể chế.