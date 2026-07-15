Đại biểu Trần Khánh Hưng đặt câu hỏi: “Hiện nay, nhiều công trình hạ tầng của thành phố được đầu tư theo hướng cứng hóa như đổ bê tông, lát đá vỉa hè, xây dựng công viên, vườn hoa. Trong khi đó, xu hướng hiện nay là tăng khả năng thấm nước, bảo tồn hệ thống thoát nước tự nhiên. Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết Sở đã hướng dẫn việc triển khai các dự án hạ tầng này như thế nào?

Bên cạnh đó, tình trạng vỉa hè bị đào lên rồi lát lại vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Trách nhiệm của Sở Xây dựng đối với vấn đề này ra sao?".

Đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn sáng nay

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho hay Hà Nội đang nghiên cứu về đề án thành phố bọt biển, chuyển tư duy từ thoát nước nhanh sang trữ nước, thấm nước, thẩm thấu, tiếp cận và tái sử dụng.

Đề án thành phố bọt biển mới đang trong quá trình xem xét, chưa áp dụng và chưa có quy định tổ chức triển khai cụ thể trên thực tế. Mô hình này có lộ trình, nội dung cụ thể phù hợp với những khu vực nhất định.

Theo ông Thường, đối với khu vực lõi đô thị, thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình gắn với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tại các khu vực mới hình thành ở vùng ven, việc triển khai sẽ được thực hiện trước nhằm bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận có tình trạng vỉa hè đào lên, lấp xuống

Về ý kiến đại biểu phản ánh tình trạng vỉa hè bị đào lên, lấp xuống, Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận “việc này đúng là đang xảy ra”.

Ông cho biết theo phân cấp, việc quản lý vỉa hè thuộc trách nhiệm của cấp xã. Tuy nhiên, với trách nhiệm của Sở Xây dựng, đơn vị đang thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo về trật tự, văn minh đô thị, triển khai hạ ngầm toàn bộ hệ thống hạ tầng nổi, gồm điện lực, điện chiếu sáng và viễn thông.

“Việc hạ ngầm đang được triển khai tại 3 quận trung tâm và mở rộng ra 12 quận nội thành. Trong quá trình này, việc phải đào lại các vỉa hè đã được xây dựng trước đây là khó tránh khỏi.

Sở Xây dựng đang phối hợp để kết nối các hạng mục thi công, hạn chế tình trạng một đơn vị vừa hoàn trả mặt bằng thì đơn vị khác lại tiếp tục đào lên. Đồng thời, Sở đặc biệt quan tâm đến chất lượng hoàn trả vỉa hè sau khi thi công” - ông Thường cho hay.

Truy trách nhiệm vi phạm xây dựng trạm bơm, dẫn đến úng ngập cục bộ

Phát biểu tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Anh Tuấn đề nghị cho biết ai là người chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, xử lý khi khu đô thị Ciputra và Khai Sơn có vi phạm về việc đầu tư xây dựng trạm bơm, dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ kéo dài.

Bên cạnh đó, hiện còn nhiều khu đô thị chưa triển khai xây dựng trạm bơm tiêu thoát nước theo dự án đã được phê duyệt. Ông Tuấn đặt câu hỏi: “Giám đốc Sở Xây dựng cho biết đã tham mưu UBND thành phố những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này? Đồng thời, dưới góc độ quản lý nhà nước và quản trị địa phương, trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị nào?".

Đại biểu Trần Anh Tuấn phát biểu tại phiên chất vấn

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn cho biết nội dung đại biểu nêu về điểm úng ngập tại khu đô thị Ciputra thuộc địa bàn phường.

Theo ông Sơn, trong các năm 2024-2025, Phú Thượng là địa bàn duy nhất còn tồn tại điểm úng ngập, chủ yếu tại khu đô thị Ciputra. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đến nay cơ bản khắc phục được tình trạng này.

Cụ thể, trạm bơm Phú Thượng có công suất 12m³/giây, sau gần 7 năm triển khai đã hoàn thành và vận hành thử từ tháng 6/2024. Hệ thống hồ điều hòa trong khu đô thị Nam Thăng Long đã được hoàn thiện và kết nối với trạm bơm. Đối với các điểm úng ngập cục bộ, phường đã đầu tư hệ thống bể chứa và máy bơm tại một số vị trí, trong đó có ngõ 15 An Dương Vương - điểm ngập nặng nhất trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, qua các đợt mưa gần đây, hệ thống thoát nước đã phát huy hiệu quả, nước rút nhanh và đến nay trên địa bàn phường không còn tình trạng úng ngập.

Chưa hài lòng với phần trả lời, đại biểu Trần Anh Tuấn tiếp tục đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khi nhiều khu đô thị chưa triển khai xây dựng trạm bơm tiêu thoát nước theo dự án đã được phê duyệt.

Về nội dung này, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà mời đại diện UBND phường Bồ Đề trả lời.

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Phạm Bạch Đằng cho biết việc để xảy ra tình trạng úng ngập chưa được giải quyết triệt để trên địa bàn có trách nhiệm của UBND phường.

"Với trách nhiệm quản lý địa bàn, UBND phường sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của phường" - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề nói.