Theo ông Sachin Jain, Giám đốc điều hành World Gold Council (WGC) tại Ấn Độ, tổng giá trị vàng đầu tư được mua trong quý III đã đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD.

Theo Jain, vàng ngày càng trở thành tài sản phổ biến trong danh mục đầu tư của người dân Ấn Độ, kể cả với những nhà đầu tư trước đây ít tiếp xúc với kim loại quý. Xu hướng đa dạng hóa tài sản sang vàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong các quý tới.

Nhu cầu đầu tư vàng tại Ấn Độ, thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, tăng 20% so với cùng kỳ trong quý III, đạt 91,6 tấn. Tuy nhiên, xét về giá trị, mức tăng lên tới 67%, tương đương 10,2 tỷ USD, theo số liệu của WGC.

Trái lại, tổng nhu cầu tiêu thụ vàng giảm 16%, xuống còn 209,4 tấn, do nhu cầu trang sức lao dốc 31%, chỉ đạt 117,7 tấn dưới tác động của giá vàng cao kỷ lục.

Ấn Độ tăng mua vàng. Ảnh: Kitco

Đáng chú ý, trong chín tháng đầu năm 2025, vàng đầu tư chiếm tới 40% tổng nhu cầu tiêu thụ vàng tại Ấn Độ - mức cao nhất từng được ghi nhận, phản ánh rõ sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng vàng.

WGC dự báo nhu cầu trong quý IV sẽ vượt mức của quý III nhờ lực cầu mùa lễ hội và mùa cưới. Tuy nhiên, tổng nhu cầu vàng vật chất của Ấn Độ trong cả năm 2025 được ước tính chỉ đạt 600-700 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2020 và giảm mạnh so với 802,8 tấn của năm ngoái.

Bên cạnh vàng vật chất, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng đang mở rộng thị phần nhờ đà tăng mạnh của kim loại quý. Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng tại Ấn Độ đã lập kỷ lục mới trong tháng 9, theo dữ liệu của Hiệp hội các quỹ tương hỗ Ấn Độ (AMFI).

Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc sau khi Cơ quan Quản lý và Phát triển Quỹ Hưu trí Ấn Độ (PFRDA) cho phép các quỹ hưu trí đầu tư vào ETF vàng và bạc. Theo quy định mới áp dụng cho Hệ thống Hưu trí Quốc gia (NPS) và Hệ thống Hưu trí Thống nhất (UPS), các nhà quản lý quỹ được phép phân bổ một phần danh mục vào ETF kim loại quý nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm lợi suất cao hơn của người tham gia, đồng thời vẫn kiểm soát rủi ro.

Khu vực nhà nước được phép đầu tư tối đa 1% tổng tài sản quản lý (AUM) vào ETF vàng và bạc, trong khi khu vực tư nhân có thể phân bổ tới 5% AUM. Ngoài ra, PFRDA cũng mở rộng phạm vi cổ phiếu đủ điều kiện đầu tư lên 250 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, từ mức 200 trước đó.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách tiền tệ toàn cầu dần chuyển sang nới lỏng và các nền kinh tế lớn đối mặt với rủi ro lạm phát quay trở lại, xu hướng gom vàng của nhà đầu tư Ấn Độ được xem là một yếu tố quan trọng của giá vàng năm 2026.