Dòng vốn ETF kỷ lục

Theo báo cáo tháng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quý III ghi nhận lượng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đạt mức kỷ lục, trong đó riêng tháng 9 đã chiếm hơn 60% tổng dòng vốn của cả quý.

Cụ thể, 145,6 tấn vàng, tương đương 17,3 tỷ USD, đã chảy vào các quỹ ETF toàn cầu trong tháng 9. Tổng cộng trong quý III, lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF tăng 221,7 tấn, trị giá gần 26 tỷ USD.

WGC cho biết, giá vàng tăng mạnh đã đẩy tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của các quỹ vàng lên mức cao chưa từng có, trong khi lượng vàng vật chất nắm giữ chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh lịch sử vào tháng 11/2020.

Theo thống kê, các quỹ vàng niêm yết tại Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 88,4 tấn vàng, trị giá 10,5 tỷ USD trong tháng 9. WGC nhận định, nhu cầu đầu tư tại khu vực này được thúc đẩy bởi đồng USD yếu, lo ngại về khả năng đóng cửa chính phủ Mỹ cũng như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất sau khi đã cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng.

Dòng vốn ETF kỷ lục, tâm lý đầu tư chuyển mạnh sang vàng. Ảnh: Kitco

Tại châu Âu, dòng vốn vào ETF vàng ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp, đạt 37,3 tấn (tương đương 4,4 tỷ USD). WGC cho rằng, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất giữa bối cảnh lạm phát tăng đã khiến lãi suất thực giảm, kích thích nhà đầu tư tìm đến vàng như công cụ phòng vệ trước rủi ro chính sách và suy thoái tại Anh.

Châu Á cũng không nằm ngoài xu hướng này, với mức tăng 17,5 tấn (khoảng 2,1 tỷ USD). Trong đó, Ấn Độ nổi bật với lượng vốn đổ vào lên tới 902 triệu USD, do biến động thuận lợi của đồng rupee và tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn khi thị trường chứng khoán nội địa yếu và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Thị trường nóng, nhưng chưa bong bóng

Trong báo cáo Atlas Pulse Gold Report, ông Charlie Morris, nhà sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của ByteTree, cho rằng đợt tăng giá hiện nay không xuất phát từ đầu cơ quá mức.

“Thị trường đang nóng, nhưng chưa đến mức ‘đỏ rực’. Để gọi đó là bong bóng, tôi cần thấy lượng mua vào mạnh hơn ở các quỹ ETF và vị thế mua ròng nhiều hơn trên thị trường tương lai”, ông Morris nhận định.

Dữ liệu của ByteTree cho thấy, tốc độ tăng của giá vàng so với đường trung bình 200 ngày hiện ở mức 25%, thấp hơn so với các đỉnh năm 2011 và 2020, nhưng vẫn trong vùng cảnh báo.

Morris dẫn lại lịch sử năm 1979, chỉ số này từng đạt 150%, dẫn tới bong bóng lớn nhất của thế kỷ 20, và phải mất 27 năm để vàng lập đỉnh mới. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện bối cảnh hoàn toàn khác, tăng trưởng cung tiền toàn cầu (G20) và thâm hụt ngân sách lớn đang tạo nền tảng bền vững cho giá vàng.

“Nếu đợt tăng này thực sự được thúc đẩy bởi sự mất giá của tiền tệ, thì đỉnh vẫn còn xa”, ông Morris khẳng định.

Dẫu vậy, ông cảnh báo rằng tỷ lệ giá trị của các quỹ ETF vàng so với tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu hiện ở mức 2,9%, tương đương một nửa giá trị của NVIDIA - con số tương tự giai đoạn bong bóng năm 2011, có thể là tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng hơn.