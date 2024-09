Bán khách sạn tại trung tâm Sa Pa

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP BB Sunrise Power vừa công bố thông tin bất thường về việc bán tài sản đảm bảo để thanh toán cho lô trái phiếu BBSP.H.20.23.001. Nghị quyết được đưa ra sau khi BB Sunrise Power đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và được trái chủ chấp thuận.

Khách sạn Victoria Sapa thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Khách sạn Victoria Sapa và là tài sản đảm bảo của lô trái phiếu nói trên.

Khách sạn Victoria Sapa tại trung tâm thị xã Sa Pa. Ảnh: Booking

BB Sunrise Power dự kiến sẽ giải chấp, xóa đăng ký giao dịch đảm bảo để chuyển nhượng khách sạn này cho bên thứ ba. Giá trị chuyển nhượng khách sạn này dự kiến là 210 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, sau khi trừ đi các khoản chi phí, thuế (khoảng 30 tỷ đồng), 180 tỷ còn lại sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Khách sạn Victoria Sapa được thế chấp tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

BB Sunrise Power phát hành lô trái phiếu nói trên hồi cuối năm 2020 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu là 3 năm, sau kéo dài thành 5 năm, lãi suất 10,3%/năm. CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu. BB Sunrise Power đã nhiều lần khất nợ trái phiếu với lý do chưa thu xếp được nguồn để thanh toán.

Lô trái phiếu BBSP.H.20.23.001 đã được mua lại gần 23 tỷ đồng và còn lưu hành hơn 477 tỷ đồng.

BB Sunrise Power được thành lập vào năm 2019, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là công ty con thuộc BB Power Holdings, một thành viên của BB Group. BB Group là công ty đa ngành do ông Vũ Quang Bảo giữ chức chủ tịch HĐQT. Ông Bảo cũng là người đứng đầu của Bitexco Group và là em trai của doanh nhân Vũ Quang Hội.

BB Sunrise Power hoạt động chính trong lĩnh vực năng lượng, truyền tải và phân phối điện. Công ty này thực hiện một số dự án như thủy điện tại Hà Giang, Kon Tum và điện mặt trời, điện gió tại Ninh Thuận.

BB Sunrise Power âm vốn chủ, nhiều DN thuộc hệ sinh thái BB Group- Bitexco gặp khó

Mặc dù hoạt hoạt động trong một lĩnh vực năng lượng đầy hấp dẫn nhưng BB Sunrise Power báo thua lỗ triền miên. Doanh nghiệp này lỗ hơn 134 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, so với mức lỗ 248 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong năm 2022, doanh nghiệp lãi hơn 220 triệu đồng, còn trong năm 2021 lỗ 67 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 6/2024, BB Sunrise Power ghi nhận vốn chủ sở hữu âm gần 222 tỷ đồng, nhưng tổng nợ phải trả lên tới khoảng 4.885 tỷ đồng. Nợ trái phiếu là khoảng 477 tỷ đồng.

Trong năm 2023, BB Sunrise Power có 3 lần không thanh toán hơn 47 tỷ đồng tiền lãi và 500 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu nói trên và được trái chủ chấp thuận gia hạn lô trái phiếu BBSP.H.20.23.001 thêm 2 năm, tới ngày 22/12/2025.

Cũng theo thỏa thuận, trái chủ chấp thuận cho BB Sunrise Power sẽ có 2 kỳ mua lại 10% giá trị lô trái phiếu trong năm 2024 và 3 kỳ để mua 80% giá trị còn lại trong năm 2025. Lãi suất lô trái phiếu cũng thay đổi thành 8%/năm áp dụng kể từ ngày 22/3/2023 đến ngày 22/12/2025.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, công ty mẹ của BB Sunrise Power là BB Power Holdings báo lỗ gần 185 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Doanh nghiệp này cũng thua lỗ liên tục trong các năm trước. Năm 2023, BB Power Holdings lỗ gần 740 tỷ đồng. Còn số lỗ năm 2022 là gần 153 tỷ đồng.

Tính tới cuối tháng 6/2024, BB Power Holdings ghi nhận tài sản giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, từ 2.423 tỷ đồng xuống còn gần 1.890 tỷ đồng. BB Power Holdings có tổng nợ phải trả là 6.955 tỷ đồng. Nợ trái phiếu hơn 310 tỷ đồng.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong hệ sinh thái BB Group của ông Bảo, một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Bitexco của anh em nhà ông Vũ Quang Bảo-Vũ Quang Hội cũng gặp khó.

Bitexco vừa chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory - chủ đầu tư dự án One Central HCM (nay được đổi thành The Spirit of Saigon) - cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội). The Spirit of Saigon là dự án khách sạn 6 sao có vốn đầu tư ban đầu 500 triệu USD.

Trước đó, Bitexco đã thế chấp cổ phần tại Saigon Glory cho ngân hàng để đảm bảo các nghĩa vụ của 10 gói trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10 do Saigon Glory phát hành, tổng mệnh giá 10.000 tỷ đồng.

Bất động sản Phương Đông Hà Nội được biết đến là chủ đầu tư dự án hạng sang Masteri West Heights, phía Tây Hà Nội, thuộc nhóm Masterise Homes. Masterise Homes có nhiều đối tác lớn, trong đó có Techcombank của tỷ phú Hồ Hùng Anh.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng gặp rất nhiều khó khăn, nợ nần nhiều và chưa có hướng giải quyết. Novaland (NVL) chậm trả hơn 1.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu trong tháng 9. Nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thanh Nhơn, chủ tịch HĐQT, gần đây liên tục thoái vốn để giúp Novaland trả nợ. Tỷ lệ của nhóm này liên tục giảm, từ mức 50-60% vài năm trước đây dần xuống ngưỡng 36%.

Theo FiinRatings, áp lực trả nợ với các nhà phát hành, đặc biệt doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024 và 2025 còn khá lớn dù đã xử lý khá nhiều trong năm 2023. Theo VIS Ratings, ước tính có hơn 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong vòng một năm tới.